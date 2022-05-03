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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金錢豹老董嗆聲！　地方人士曝光「顏清標引退」真正目的　

藍營內普遍認為，盧秀燕連任市長沒問題，但仍需補強在舊縣區的支持度。（翻攝盧秀燕臉書）

▲藍營內普遍認為，盧秀燕連任市長沒問題，但仍需補強在舊縣區的支持度。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士告訴本刊，酒店起家的金錢豹集團近年將觸角伸向餐飲業，旗下寶麗金婚宴廣場，過去因違法在葳格中學地下室打造婚宴會館，多次遭告發，多年來希望市府能協助處理法規上的問題，但盧市府始終堅持依法辦理，讓金錢豹董事長袁昶平十分不爽，私下嗆聲：「不要以爲年底很好選，我絕對不支持盧秀燕！」不挺盧的消息在地方傳得沸沸揚揚，讓不少業界人士也跟著動搖。

藍營議員認為，盧秀燕其實與企業界關係不差，但面臨黑派大老顏清標及袁昶平等實力派人士抽腿，難免衝擊選戰資源，再加上若大環境對國民黨不利，也會影響她的選情。綠營台中地方人士則觀察，年底選戰顏家乃至黑派與紅派的勢力，仍是國民黨選票多寡的關鍵，盧秀燕想要勝選，不可能輕易切割，必須還是得靠他們。

一名綠營要角也說，顏清標續任大甲鎮瀾宮董事長，宣布不再參與選舉及任何政黨活動，表面上看似要退出政壇，但實際上他的家人仍在地方活躍，如顏莉敏身為台中市副議長，依舊擁有不小實力，由此可見顏清標恐只是藉由公開宣示，想削弱顏家負面形象對國民黨、乃至對盧秀燕的衝擊。

金錢豹旗下寶麗金婚宴廣場，長期在葳格中學地下室打造婚宴會館。（翻攝寶麗金國際婚宴廣場臉書）

▲金錢豹旗下寶麗金婚宴廣場，長期在葳格中學地下室打造婚宴會館。

綠營台中地方人士說，政治勢力消長是緩慢的過程，顏家在台中的勢力盤根錯節已10幾年，從當初的獨強，到55波，再到中2補選失敗，影響力雖逐漸消退，但不可能一下子完全消失；尤其中2補選吸引全國關注，這是顏家第1次被認真檢視，敗選後顏家牽涉的市政議題，如交通建設背後牽涉的複雜利益，讓許多市民相對剝奪感被喚起，至今對顏家及市府的處理方式仍有疑慮，市府究竟有沒有利用市政資源配合特定家族等爭議，將會是民進黨年底選戰持續鎖定的焦點，盧秀燕也必須說清楚、無法迴避。



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