馬斯克推特開釋投資股票秘訣　媽媽發文憶當年：他14歲買股票漲3倍

▲馬斯克與馬斯克的母親先後在推特發文分享投資股票的秘訣與趣事。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合報導

全球首富、美國最大電動汽車公司特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)日前才敲定以440億美元入主媒體巨擘推特,近日更在推特發文分享投資股票的心得與訣竅;豈料,卻釣到馬斯克的母親梅伊馬斯克(Maye Musk)跟著在推特發文,分享兒子早從童年起就擁有過人的精準眼光,當時聽兒子建議所投資的股票上漲超過3倍。

馬斯克日前才在推特發文開釋,「當要購買幾間公司的股票時,這些公司的產品與服務必須是您所相信的。只有當您認為他們公司的產品與服務正在惡化時才需要賣股票,在市場下跌恐慌時,千萬別跟著恐慌賣出。」

不久,馬斯克的母親、加拿大-南非裔美國模特兒兼營養師梅伊馬斯克便在推特發文回憶當年,「在南非,當你(指兒子馬斯克)年僅14歲時,要我幫忙買一間自己『真正相信』的公司的股票;不過當時我擔任股票經紀人的朋友卻認為這是一項壞主義,所以我只買了1000元南非幣(代號為R,相當於當時的1000美元),這是我願意損失的最大金額。」

1) @elonmusk In South Africa, when you were 14, you asked me to buy stock in a company you really believed in. My stockbroker friend said it’s a bad idea, so I only bought R1000 (similar to $1000 at that time), which is the maximum amount I was willing to lose. https://t.co/6IoAPUphRf