馬斯克推特開釋投資股票秘訣　媽媽發文憶當年：他14歲買股票漲3倍

▲馬斯克與馬斯克的母親先後在推特發文分享投資股票的秘訣與趣事。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球首富、美國最大電動汽車公司特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前才敲定以440億美元入主媒體巨擘推特，近日更在推特發文分享投資股票的心得與訣竅；豈料，卻釣到馬斯克的母親梅伊馬斯克（Maye Musk）跟著在推特發文，分享兒子早從童年起就擁有過人的精準眼光，當時聽兒子建議所投資的股票上漲超過3倍。

馬斯克日前才在推特發文開釋，「當要購買幾間公司的股票時，這些公司的產品與服務必須是您所相信的。只有當您認為他們公司的產品與服務正在惡化時才需要賣股票，在市場下跌恐慌時，千萬別跟著恐慌賣出。」

不久，馬斯克的母親、加拿大-南非裔美國模特兒兼營養師梅伊馬斯克便在推特發文回憶當年，「在南非，當你（指兒子馬斯克）年僅14歲時，要我幫忙買一間自己『真正相信』的公司的股票；不過當時我擔任股票經紀人的朋友卻認為這是一項壞主義，所以我只買了1000元南非幣（代號為R，相當於當時的1000美元），這是我願意損失的最大金額。」

1) @elonmusk In South Africa, when you were 14, you asked me to buy stock in a company you really believed in. My stockbroker friend said it’s a bad idea, so I only bought R1000 (similar to $1000 at that time), which is the maximum amount I was willing to lose. https://t.co/6IoAPUphRf — Maye Musk (@mayemusk) May 1, 2022

梅伊馬斯克繼續說道，「股價迅速上漲至3000元南非幣，我的股票經紀人朋友頓時驚慌失措，叫我必須賣出股票，所以慌張的我把股票也賣了。那時候你（指兒子馬斯克）很不開心，認為該支股票還會繼續上漲。你還覺得我把投資股票贏來的錢分給你們兄弟姊妹的做法很不公平。」

梅伊馬斯克也分享人生第一次投資買股票的經驗，當時她於1969年一場選美比賽贏得100元南非幣，擔任股票經紀人朋友建議她投資股市，後來卻只剩下10元南非幣；1971年時頓感絕望，於是將股票記在兒子馬斯克名下，不過到了1989年卻上漲到2000美元，於是就用了這筆錢和馬斯克移居至加拿大。

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