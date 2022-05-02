關山生活輔具中心借用率高　熱心民眾集資傳愛

▲關山生活輔具中心借用率高，熱心民眾集資傳愛補充所需。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

慈濟基金會在3月初成立「關山環保輔具平台中心」，提供縱谷地區各式的生活輔具給年長者及行動不便的民眾。雖然提供的輔具大部份是屬於資源循環再利用，由於借用都是免費提供因此也讓輔具的借岀量大增。瞭解現階段輔具有面臨部份庫存不足的窘境，一群地方熱心民眾集資購買並於今日完成捐贈。



慈濟基金會在全國各地陸續設置有18處的輔具平台中心，基金會指出，隨著人口老化的逐漸嚴重，面對超高齡社會的到來希望有輔具平台的成立提供長者優質的生活服務。慈濟志工范錦蓮表示，期盼有生活輔具的使用來減少老人跌倒的可能性，很高興地方民眾的支持並熱情捐助，由於數量不少大夥還以「人龍」的方式接力傳遞。



捐助愛心輔具的召集人顏府駐表示，自從關山輔具平台中心的成立嘉惠不少縱谷地區鄉親長輩，提供老人和行動不便者行動更安全便利。之前也曾經捐過扶手一批，免費提供給需要的家庭安裝在浴廁使用。



目前關山輔具平台中心提供民眾可以申請免費借用包括、電動病床、便盆椅、高背及一般輪椅、助行器、電動代步車等歡迎洽詢借用。今天愛心有病床用中單、助行器和四腳柺杖等，慈濟志工們和捐贈代表以人龍的方式將捐贈輔具一件件傳遞歸位，也藉以象徵愛的力量永遠延續。