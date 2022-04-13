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憂惡意程式入侵用戶手機　蘋果CEO庫克：反壟斷措施傷害隱私安全

▲蘋果執行長Tim Cook，庫克。（圖／路透）

▲蘋果執行長Tim Cook 表示，反壟斷措施可能傷害用戶隱私安全。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone一直以來都禁止用戶透過第三方方式安裝應用程式，由於第三方單位所安裝的程式可能會有惡意軟體入侵用戶手機，蘋果CEO庫克週二批評美國、歐洲反壟斷監管措施，他說一些提出的政策可能會傷害iPhone用戶的隱私和安全。

歐盟日前通過《數位市場法》（DMA），要求科技巨頭需要共享平台，並且給用戶選擇自由，不強迫卸載第三方軟體，不過此案通過後，也引起許多科技反彈，蘋果和Google等公司認為，此舉會給用戶帶來不必要的隱私和安全漏洞。

蘋果CEO庫克參加全球隱私峰會時發表演講，他說，監管機構強迫蘋果修改政策，允許用戶從網站安裝App，用戶可能會安裝到惡意軟件，有些軟件可能會竊取用戶數據。目前iPhone用戶只能從App Store安裝軟件。庫克認為，若開放低三方安裝方式，可能會給壞人留下可乘之機，讓他們繞開蘋果設置的安全措施。

Andoird手機允許從網路下載App，庫克舉例表示，網路上曾出現Android版疫情追蹤App，裡面就包含勒索程序。蘋果iPhone也曾遇到相似問題，但早在2020年3月時蘋果就已經封堵漏洞。

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