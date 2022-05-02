人車塞滿南橫埡口平台　公路總局祭4招紓解恐怖車潮

▲▼南橫公路中斷13年再度通車，5月1日通車當天，引爆大量車潮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

南橫公路中斷13年再度通車，透過媒體全力放送，讓全國民眾引頸期盼，適逢開放日為5月1日勞動節，有許多民眾提前一天漏夜排隊，引爆大量車潮，開放前台東端向陽管制哨，等候車流約1.4公里，高雄端梅山口，等候車流約3公里，開放後最大排隊車流約6公里。

開放第一天，每小時湧現1000輛以上車次，共計湧入5807輛車次（汽車3626車次，佔62.4%、機車及重機：2,181車次，佔37.6%），高雄端進入梅山口至向陽總數4128輛次，公路保全及警方，在梅山口及天池，控管進入車輛。

多數遊客大多是前往埡口平台，想要回顧以往埡口雲海的美景，車流全部匯集在埡口平台，主要壅塞路段為32k-39k埡口路段，前後端停等時間約60分鐘，壅塞原因以用路人任意紅線停車、機車行駛過程中佔據對向車道空間、少數汽車駕駛不耐等候，逆向行駛對向車道、少數用路人停等時未緊靠路側、彎道寬度不足處用路人路側停車、用路人不熟悉路況，於埡口平台為找尋停車空間稍有停滯。

▲▼多數遊客想要回顧以往埡口雲海美景，車流全部匯集在埡口平台。

為有效調控車輛停等時間，調節車流長度，三工處將啟動車輛調控措施：

一、必要時減慢車輛經過管制哨速度，避免車流同時匯集。

二、工務段保全人員將會同警方，提早控管梅山口進入之車輛數，並加強取締違規車輛。

三、依照排隊車陣長度，設置沿線告示牌，提醒用路人等待時間。

四、如上午11時梅山口等待進入之車輛，已達5公里車陣，將請用路人適時迴轉下山，改走其他旅遊行程。

依據中央氣象局資料，5月2日以及5月3日因均有降雨狀況，山區易發生零星落石，建議遊客減少進入山區，且降雨時易起濃霧，如車流過大，車輛易停等於落石區造成自身車輛危害。三工處建議西端高雄民眾，如中午12點前，未通過寶來，請勿再上山。因路寬較窄，如駕駛人開山路經驗較不足者，行車速度較緩慢且較不易會車，建議搭乘接駁車上山。

特別呼籲，想來南橫旅遊的民眾，可以稍待熱潮過後再來一趟南橫之旅，不僅能漫遊南橫也更能體驗山林之美，來趟深度旅遊。

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