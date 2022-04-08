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南橫「最後一哩路」4月底達通車標準！4類車可走　開放時間有變數

▲▼南橫最後一哩路即將全線有條件復通。（圖／公路總局提供）

▲南橫最後一哩路即將全線有條件復通。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／高雄報導

台20線南橫公路梅山口-天池-向陽路段自莫拉克颱風後嚴重受損，道路中斷近13年，如今在公路總局搶修下，預計4月底能達通車標準，復通僅限5噸以下貨車、9人座以下小客車、大型重機及機車通行。不過，在考量整體公告程序行政作業及事前準備工作，真正有條件復通開放時間表可能延後。

由於該路段屬於高海拔山區公路，水文地質相當不穩定，再加上全球暖化的極端氣候影響，導致工程推展嚴重受阻。雖然前年1月13日有條件開放梅山口至天池25公里道路通行，但天池至向陽近20公里路段仍封閉迄今已超過12年。

▲▼南橫最後一哩路即將全線有條件復通。（圖／公路總局提供）

▲▼南橫最後一哩路即將全線有條件復通。（圖／公路總局提供）

▲▼南橫最後一哩路即將全線有條件復通。（圖／公路總局提供）

台20線南橫公路最後一哩路天池至向陽路段20公里（臨105便道里程約25k～45k）內重要關鍵工程，經公路總局三工處戮力修復，大致完成一定安全程度。目前接續最後公路安全檢視、交通管理設施建置系統測試、路容整理及橫向機關最後確認等作業。

不過，復通後僅限5噸以下貨車、9人座以下小客車、大型重機及機車通行，在考量整體公告程序行政作業及事前準備工作，真正有條件復通開放時間表，仍須以公路主管機關公告為原則。

公路總局表示，屆時梅山口~天池~向陽近45公里道路宣告全線有條件復通，將連接高雄及台東地區交通往來，讓車流更加便利及有助產業發展。隨著梅山口至向陽全線復通路段，在考量山區公路危害度、脆弱度及暴露度等風險，且為顧及行車安全及山林永續生態發展，本路段通行應注意事項如下，在此呼籲用路人規劃行程時務必遵守相關規定。

一、開放通行車種： 5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車。

二、開放通行時間：

(一)車輛進入時段為上午7時至下午2時；本處在梅山口管制站(台20臨105線0K)、向陽管制站(台20臨105線44K)二端設立車牌辨識系統，車輛必需完成辨識車號登記後方可進入。

(二)下午3時由保全人員及地方警察單位由大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端進行勸離用路人，下午5時前全部淨空。

(三)星期二及星期四為道路管制日不開放通行。

三、管制方式：

(一)開放採無總量管制，如開放時間出現車流壅塞，將立即配合警方實施交通管制措施，調控進入管制路段車輛數及疏導用路人迴轉。

(二)遇颱風期間、地震、大雨、山嵐起霧、道路結冰、邊坡坍方、土石流或其他足以影響用路人生命財產之災害發生時，將即時封閉道路，禁止人車進入(除公務目的車輛外)。

四、處罰規定：

(一)非於開放通行時段擅自進入者、開放通行時段內未經梅山口管制站及向陽管制站登記者，除責令其立即駛離管制路段外，並依道路交通管理處罰條例第5條及第60條第2項第2款或第3款舉發開罰。

(二)於管制路段禁止臨時停車處(紅色邊線)任意停車、臨時停車或下車逗留者，依法摯單處罰。

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