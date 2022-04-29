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社會 社會焦點 保障人權

國一南向新營段3大車連環撞　車流嚴重回堵警緊急排除迅速疏導

記者林悅／台南報導

台南市國道一號南向291.6公里新營路段，29日下午發生3部大型車連環車禍，造成五一勞動節連假車流嚴重回堵，國道警察第四大隊據報，立即派員前往查處，並疏導排除交通障礙，於下午2時40分恢復正常交通。

▲台南市國道一號南向291.6公里新營路段，29日下午發生3部大型車連環撞事故，造成車流嚴重回堵，國道警察第四大隊據報，立即派員前往查處，並疏導排除交通障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市國道一號南向291.6公里新營路段，29日下午發生3部大型車連環撞事故，造成車流嚴重回堵，國道警察第四大隊據報，立即派員前往查處，並疏導排除交通障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，一部營業大貨車由49歲林姓男子駕駛，於29日下午2時許，行經國道1號南向291.6公里新營路段時，疑似因未注意車前狀況撞擊前方另一部由44歲楊姓男子所駕營業大貨車，再往前撞擊一部由50歲丁姓男子所駕之營業半聯結車之槽車，此一交通事故造成車流嚴重回堵，幸無人員傷亡，3名駕駛人酒測值未違規。

▲台南市國道一號南向291.6公里新營路段，29日下午發生3部大型車連環撞事故，造成車流嚴重回堵，國道警察第四大隊據報，立即派員前往查處，並疏導排除交通障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，四大隊派遣巡邏車到場後，迅速排除該起交通事故，但因逢五一勞動節連續假期前下班尖峰時間，該路段車輛較多以致車流回堵，該事故於下午2時40分許排除障礙後，車流持續疏導恢復正常。

國道警察第四大隊指出，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線2021年因未注意車前狀態肇事共6301件，四大隊在此呼籲用路人，連續假期期間開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

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