快訊／兒童莫德納疫苗今開打　陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/2）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。6至11歲半劑莫德納疫苗上午開打，各縣市校園接種情況為何？是否因輝瑞/BNT兒童劑型簽約影響接種意願？下午記者會有望說明。另外，確診者自主回報系統昨上路，下午也有望公布首日簡訊發出份數與回報率。

本土疫情連4天破萬例，尚無疫苗可打的12歲以下孩童成高風險族群。指揮中心今起開放6～11歲兒童接種半劑莫德納，由醫護到校園接種，高雄市、桃園市跟上第一波，台北市則規劃5/5開打、宜蘭縣則在5/9陸續接種。

兒童莫德納需打2劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天。不過指揮中心也指出，衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎/心包膜炎發生風險，建議6至17歲兒童及青少年兩劑接種間隔以12週為原則。

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雖然兒童接種是由ACIP專家諮詢委員基於利大於弊做出的決議，但因副作用問題，加上BNT兒童劑型疫苗預計在6月初也會開打，也讓許多家長傷透腦筋。但自從指揮中心宣布完成輝瑞/BNT疫苗簽約後，各地陸續爆出抽單潮，彰化接種意願就掉到2成多。

對此，陳時中在疫情記者會上表示，疫苗是自由選擇，更改當然沒有問題，「調查完畢，家長覺得要再思考．就把同意書先收回去就好，等下一波BNT調查再同意來打就可以了。」預期兒童莫德納可能會有抽單潮，陳時中呼籲家長平心靜氣，做出「對自己小朋友最好的選擇。」