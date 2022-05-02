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嬰高燒翻白眼！急診等1小時不治　爸媽悲：一定把你生回來

▲▼嬰兒,親子,家長互動（圖／記者姜國輝攝）

▲吳先生質疑院方延誤治療。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名吳姓父親指控，家中6個月大的男嬰發高燒39.2度、翻白眼，去林口長庚醫院急診卻等超過1小時，經急救後仍宣告不治，「我跟我老婆在我過世兒子面前講，我一定要把你生回來。」對此，院方強調，一切依常態規定處理，但男嬰病情變化快速，院方深表遺憾，安排周二會再跟家屬溝通。

《東森新聞》報導，21歲吳太太與37歲當廚師的先生，生了兩名兒子。吳太太回憶，2歲的大兒子4/26發燒，到診所吃退燒藥就退燒了；2天後、4/28下午3點半，6個月大的小兒子睡完午覺突發燒，摸他的頭「熱熱的」，量體溫37度多，沖完澡開始吐奶、拉肚子，吃退燒藥仍沒減緩。

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吳太太當下急叩丈夫，把小兒子送去林口長庚。吳先生表示，當時他有告知醫護人員，兒子燒到快40度，且全身發抖翻白眼，但對方還是叫他遵守相關規定，到急診室外的戶外診療區排隊，甚至告訴他「很多人在掛號，不是只有你一個人在掛號！」

吳先生列出時間表，指當天下午4點帶孩子到院，經接洽4點20分到戶外區排隊，4點40分好不容易拿到號碼牌進急診室，又等了一陣子，眼看孩子快要沒有呼吸，妻子主動求醫生救人，但情況已不樂觀，在下午5點10分開始急救，最後5點44分宣告不治。

▼林口長庚醫院。（圖／記者謝婷婷攝）

▲林口,長庚醫院,兒童醫院,醫療機構。（圖／記者謝婷婷攝）

吳先生說，到院後排隊加等待時間超過1小時，院方卻未緊急處理，而是要孩子等抽血，「還要等什麼？血都還沒抽到，人就死掉了，我怎麼可能不痛？一個小孩就這樣走了，因為政府的政策...」

對此，長庚醫院回應，當初檢傷時有發現男嬰發燒、意識清楚，一切依常態規定處理，但男嬰病情變化快速，院方深表遺憾。目前院方安排周二會再跟家屬溝通，除此之外不再對外說明。

對於院方指兒子「意識清楚」，吳先生指出，「如果我兒子意識清醒，沒有那麼嚴重，我送診所就好啦，醫生離三步之遠看，能看到我兒子抖動嗎？能看到我兒子翻白眼嗎？有點心寒。」他和老婆在兒子遺體前說，「我一定要把你生回來」。

對於這起個案，小兒科醫師賴信全認為，通常6個月以下、甚至3個月以下嬰幼兒發燒，本來就是危險的事，看起來比較像敗血症或腦膜炎。據了解，嬰幼兒免疫系統不成熟，與年齡較大的兒童相比，感染重症風險更高，若在家發高燒，除了量體溫，也可觀察小孩的活力和食慾，如果喝退燒藥1到2小時內沒明顯改善，或體溫超過40.5度，突然不吃不喝、眼神呆滯，就必須立即送急診。

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