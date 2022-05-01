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國民黨團要求正視勞保破產危機　提修法明定政府每年撥補800億

▲▼國民黨立法院黨團1日召開「今天是勞動節！請政府正視勞保即將破產問題！」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團召開「今天是勞動節！請政府正視勞保即將破產問題！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

今天是五一勞動節，國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，總統蔡英文每次選舉都會喊出捍衛勞工權益，但是面對勞保即將破產的問題，沒有提出任何勞保改革方案，唯一的方式只是逐年撥補，國民黨團要求政府每年必須撥補800億元到勞保基金，才能避免勞保基金破產。

國民黨立法院黨團1日上午召開「今天是勞動節！請政府正視勞保即將破產問題！」記者會，祝福全國勞工佳節愉快，與會者包括曾銘宗、國民黨團副書記長謝衣鳯、鄭正鈐等人。

曾銘宗表示，蔡英文在每次選舉都會喊出捍衛勞工權益，但是面對勞保即將破產的問題，沒有提出任何勞保改革方案，唯一的方式只是逐年撥補，根本無法解決勞保即將破產的問題，「所謂捍衛勞工權益，也只是競選口號而已，這對千萬勞工來說，勞動節一點都快樂不起來」。

曾銘宗指出，我國現有的勞工總人數達1072萬人，勞保萬一破產，將影響到1000萬人的權益，當時在2017年召開的年金改革國是會議，蔡政府曾對外宣示，軍公教勞一起改革，但是關於勞保的部分，政府到現在根本沒有提出改革方案，只有對勞保基金撥補。

曾銘宗再指，政府在這幾年撥補到勞保基金的金額，分別為2020年200億元、2021年220億元，今年則達到300億元，依照勞動部的預估，2028年勞保基金將面臨破產，倘若不讓勞保基金破產，政府每年至少要撥補800億元到1000億元。

曾銘宗說明，眼見蔡政府遲遲未能提出改革方案，國民黨團提出《勞工保險條例》第66、69條修正草案，要求撥補金額至少800億元，以及勞保財務由中央政府負最後支付責任，呼籲蔡政府盡速提出勞保改革方案，每年至少撥補800億元以上，確保1000萬名勞工權益。

謝衣鳯質疑，勞保基金保費收入已經不負荷，收入與支出之間差異達1267億元，勞保精算報告也指出，勞保基金將在2028年面臨破產，請問政府未來要拿什麼支付給退休勞工，是不是到了蔡英文卸任後，就不在乎勞保破產的問題。

謝衣鳯呼籲，政府應嚴肅看待勞保基金破產的問題，國民黨團要求政府每年提撥800億元挹注勞保基金，同時明定勞工保險財務最後由中央政府負支付責任，這是對1000萬名勞工最有利的保障，呼籲朝野共同支持。

鄭正鈐也說，2020年勞動基金運用局國內投資組發生重大弊案，勞工開始對政府是否能有效管理勞保基金產生質疑，建議政府可以參考私校退撫基金管理機制，讓勞保基金管理機制更為完善，讓勞工放心、安心，這才是最好的勞動節禮物。

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