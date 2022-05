創作蝙蝠俠、復仇者等經典角色！美國漫畫家亞當斯離世　享壽80歲

世界首富馬斯克入主推特不久,就跟美國政壇超新星、眾議員寇蒂茲 (Alexandria Ocasio-Cortez、AOC)掀起口水戰。馬斯克直接在推特上點名寇蒂茲,「別撩我了,我會害羞」(Stop hitting on me, I’m really shy)。結果對方冷回一句,不是在說他。