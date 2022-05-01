高嘉瑜批居隔神器「一台3000↑」太貴　這國免費送到家！

▲高嘉瑜批評血氧機一台3000起跳實在太貴。（圖／記者張君豪翻攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜公開批評，血氧機在台灣被視為醫療用品，一台賣3000元起跳，對比國外，同樣經過認證的售價大約500元，實在貴得太離譜；反觀新加坡完全不需要買，政府直接送到家裡，還外加一盒N95口罩和快篩試劑。其實這不是第一次有人抗議，但衛福部一直以各種理由推託而不願放寬標準，像是擔心民眾買到假貨、儀器不準會危害生命等。

高嘉瑜在臉書發文表示，除了便宜又方便的唾液快篩劑之外，血氧機也是居隔必備神器，但台灣政府將它歸類為醫療器材，因此一台都要3000元起跳，和國外相比實在貴的誇張，因此「政府在進口自用及販售上也應該依等級用途適度鬆綁」，至少讓民眾能在網路上買到運動用的血氧機。

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高嘉瑜也提到，新加坡政府更是直接發放血氧機到每戶人家，並開放免費領取一盒外科口罩、N95口罩和六支快篩試劑，希望政府「提供在家康復的陽性確診者足夠的醫療防護包，包括醫療指引、快篩劑、血氧機、急救藥物，確保並監控居隔者每日體溫、血氧數值，並應提供24小時線上遠距醫療服務」，才能及時掌握確診者病情。

新加坡的消息不是第一次被公開，重症醫師陳志金早在去年就分享，新加坡人完全不用擔心買到假血氧機，因為當地的「淡馬錫基金會」會送每個家庭一台。

▲醫師陳志金早在去年就分享這個消息。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

不少網友都表示贊同，「不敢要求免費配送，至少讓血氧機價格與國外差不多吧」、「真的好貴，買不下去」、「台灣什麼都貴，什麼都要漲，百姓生活很苦。」

據了解，淡馬錫基金會是新加坡淡馬錫控股公司成立的非營利慈善機構，資料顯示，公司的首席執行長為何晶，同時也是總理李顯龍的妻子，因此新加坡政府擁有公司的100%股權，被稱為是當地最神秘的一間企業。