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熱愛台灣歸化　前比利時駐台辦事處長閔子雍台北辭世

▲▼比利時與盧森堡台北辦事處前處長閔子雍（Hugues Mignot）。（圖／翻攝自外交部通訊）

▲比利時與盧森堡台北辦事處前處長閔子雍（Hugues Mignot）。（圖／翻攝自外交部通訊）

中央社記者游凱翔台北30日電

比利時台北辦事處前處長閔子雍28日在台北逝世、享壽80歲。閔子雍在2006年成為台灣女婿、2019年歸化台灣籍，外交部對於他始終熱愛台灣的心及外交貢獻，表達崇高敬意。

外交部傍晚發布新聞稿表示，比利時與盧森堡台北辦事處前處長閔子雍（Hugues Mignot）28日在台北逝世、享壽80歲，外交部對此深表不捨及哀悼，除由政務次長曾厚仁代表部長吳釗燮先致電遺孀李文佑表達慰問外，也對閔子雍始終熱愛台灣的心，及在外交上的卓越貢獻表達崇高敬意。

外交部說明，閔子雍出身外交世家，中文流利，1986年至2006年擔任比利時台北辦事處長，在任期間與台灣各界建立良好友誼，對推動台比、台歐雙邊關係不遺餘力，包括1987年倡議成立歐洲商會、協助促成歐洲經貿辦事處於2003年3月在台成立、推動台比雙方於2004年10月簽署避免雙重課稅協定，以及協助台灣與比利時簽署貿易及科技方面合作協定等，2006年退休時，獲台灣頒贈大綬景星勳章，以表彰其對促進台比關係傑出貢獻。

外交部也指出，2009年盧森堡台北辦事處設立後，閔子雍受邀出任盧森堡首任駐台處長，並至2016年卸任，為台盧關係持續深化奠定基礎。閔子雍也在2006年成為台灣女婿，卸任後選擇長住台灣，於2019年12月歸化台灣籍，愛台灣的心歷久不變。

外交部說，對台灣堅定友人閔子雍的逝世深表惋惜與無限追思，也對他畢生對擴大台比、台盧及台歐交流貢獻的心力表達崇高敬意與感謝。

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