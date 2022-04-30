家用唾液快篩「跟高端有關」　陳時中：正常公司產品沒分藍綠

▲ 福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組。（圖／翻攝自YouTube／michael hung）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署昨日公布首款家用唾液快篩審核過關，不過台北市議員徐巧芯深夜透露，這款南韓製唾液快篩試劑由「福又達生物科技股份有限公司」拔得頭籌，該公司創辦人是高端副董事長兼總經理，引發質疑。指揮中心指揮官陳時中表示，他是正常公司，廠商產品沒分藍綠，這次依照科學證據法定要求辦理。

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▲食藥署通過首款家用唾液快篩EUA。（圖／翻攝食藥署網站）

新冠疫情升溫，使用快篩機會大增，但現行篩檢方式都是經鼻咽、鼻腔採檢，戳鼻子過程相當不舒服，就有立委呼籲放寬進口唾液快篩試劑。食藥署昨日下午核准專案輸入一款韓國產家用唾液快篩-「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組Gmate COVID-19 Ag Saliva」。

徐巧芯對此發文表示，「食藥署官網『專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單』新增核准，由『福又達生物科技股份有限公司』拔得頭籌，成為國內首件通過核准的家用唾液快篩。福又達是什麼公司呢？根據媒體報導，創辦人是陳燦堅。」

徐巧芯指出，「沒錯，就是高端的副董事長兼總經理。怎麼又、又是你？真的不是大家要陰謀論，講了這麼久的唾液快篩遲遲不進來，講了千百種理由，甚至還說是因為沒有廠商來申請。結果終於抵不住輿論壓力的時候，第一個核准的又是跟高端有密切關係的廠商。奇怪的知識又增加了呢。」

陳時中今日回應反問「跟高端有關係、那有什麼關係？他是正常公司，基本上這程序，廠商產品沒分藍綠或分誰，這是依照科學證據、根據法定要求程序辦好，當然使用的時候有需要也會參酌專家意見做使用方向規劃。」