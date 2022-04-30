聯結車害火車出軌！25年老司機「彎不過」遭判刑　還有3.2億要賠

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社會 社會焦點 保障人權

聯結車害火車撞出軌！老司機技術差被判刑　還有3.2億求償等著他

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名於貨運行任職司機的吳姓男子，2020年駕駛載著水泥熟料的聯結車行經屏山巷平交道時，突遇車輛熄火，遭行駛而來的區間車撞上，造成台鐵班次延誤中斷，更因此造成司機員腦震盪與骨折情形。橋頭地院審理後，依過失傾覆現有人所在之火車罪，判處吳男有期徒刑10月。若判刑確定，吳男不僅有牢獄之災，還須面對台鐵求償的3.2億元巨額賠款。

▲水泥車與火車互撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳姓男子2020年駕駛聯結車行經屏山巷平交道時未抓好過彎距離，過彎不及與區間車互撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

判決書指出，吳姓男子2020年駕駛著載有水泥熟料的聯結車行經屏山巷平交道，未料卻在通過平交道時突遇車輛熄火，當場遭到行駛而來的區間車撞上，造成司機員有腦震盪、骨折與肢體多處撕裂傷等情形，同時還有3名乘客受到輕傷，鐵路也因此中斷、延誤，至少有上萬名乘客受到影響。

台鐵公司表示，事故直到2020年4月11日上午才恢復雙向通車，共影響約87列次、3424分鐘及旅客1萬6488人，財物損失初步估計行車設備部分（含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等）、搶修人力與機具費用及營運損失共計約3.2億餘元，為防聯結車司機與所屬公司脫產，也已具狀向橋頭地院聲請假扣押。

▲▼高雄火車水泥車撞擊瞬間曝光。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲高雄火車水泥車撞擊畫面曝。（圖／記者翁進忠翻攝）

吳男於訊據時指出，當時他駕駛聯結車要過彎之際，車輛卻因不明原因突然熄火，他有試著踩離合器將車輛發動，但車子不但發不起來，還可能因為所載運的水泥熟料過重，導致車輛開始往後滑行，被迫停在平交道上。

吳男主張自己並無過失，整起事故主因為聯結車機械問題所致，依他原本轉彎的幅度是可以離開平交道的，未料車輛卻突然熄火，使他無法繼續左轉也無法離開平交道，想要按下緊急按鈕也已來不及，何況他也不可能在平交道上倒車、挪移車輛。

不過橋頭地院經查後卻發現，吳男欲轉進東南水泥廠大門的道路為90度之轉彎道路，一般聯結車欲進場需要先行駛在外側，預留較大轉彎幅度才能順利過彎，如有經驗的聯結車駕駛，發現無法過彎時，則會先駛入東南水泥廠大門後再迴轉出來。

▲水泥車與火車互撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲該事故也造成區間車司機受有腦震盪、骨折等情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

法官指出，載運水泥熟料的車次單日即高達百輛，可見習慣行駛於該路線的大貨車駕駛人，均應知道該彎道之特殊性，只要稍加注意就能過彎，何況吳男自稱於1995年入行，跑車經歷已超過10年，更不是第一次行駛該路段，卻在過彎時未捏好轉彎角度與時機，更未注意平交道上是否有列車通過，造成區間車反應不及因此撞上。

法官也勘驗當天的監視器畫面，發現在事故發生前約4分鐘，有一輛8輪聯結車同樣欲通過屏山巷平交道後左轉，僅耗費7秒時間，且過彎當下聯結車車頭與東南水泥廠前的水溝有保持相當距離，但吳男所駕駛的聯結車行經平交道時，平交道閃光號誌開始閃爍，吳男所駕駛的聯結車車頭與前輪才剛駛進鐵軌中，經過約17秒後，聯結車後輪幾乎橫越鐵軌後，車頭才準備左彎，導致車頭與東南水泥廠前水溝距離相當接近，因此無法順利過彎。

▲水泥車與火車互撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼不過橋頭地院勘驗後認為，整起事故發生的原因與吳男的駕車行為脫離不了關係。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲水泥車與火車互撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

法官指出，正常貨車在6至7秒內就能順利過彎，但從監視器畫面來看，吳男所駕駛的聯結車前輪軸開始轉向時機明顯較晚，且速度較慢、轉彎幅度也較小，又因預留轉彎半徑不足，導致無法順利轉彎，且監視器畫面也清楚拍下，吳男無法過彎後，曾有倒車行為，欲調整轉彎角度，但仍無法順利過彎，吳男在平交道上停留約14秒時間，卻無任何作為，最終導致火車直接與聯結車撞上。

法官表示，吳男有明明14秒的反應時間，在平交道警示閃燈閃爍時，可以選擇繼續倒退、撞斷遮斷器後，再直接行駛進入前方無障礙物的東南水泥廠內閃避火車，卻放任聯結車停留在平交道上，期間未採取任何安全措施，明顯有疏失。

而經查吳男指稱聯結車當時熄火無法發動，但根據聯結車的衛星紀錄卻發現，聯結車當時時速雖然為0，但引擎欄顯示「正常」，代表仍有正常運轉，直到事故發生後才改為「熄火」，法官也同時參酌其他駕駛人的行車經驗，認為以低速檔行經平交道較難有突然熄火之情形，認定吳男行為明顯有過失，依過失傾覆現有人所在之火車罪，判處吳男有期徒刑10月。全案仍可上訴。

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