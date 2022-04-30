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4／30國際不打小孩日　嘉警Podcast「報嘉音」談兒童保護

▲▼ 嘉警Podcast「報嘉音」~4月30日國際不打小孩日，愛護兒童我+1、EP3主題：親親我的寶貝~談兒童保護 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉警Podcast「報嘉音」~4月30日國際不打小孩日，愛護兒童我+1、EP3主題：親親我的寶貝~談兒童保護 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉警Podcast「報嘉音」第3集主題為兒童保護，邀請嘉義市政府社會處林昀穎督導、福民社區發展協會葉維新總幹事及婦幼隊同仁一起談論兒童保護議題，主持人及來賓針對國內近年來兒虐現況統計及兒虐類型舉例說明，呼籲大眾重視兒童保護，讓國家未來的主人翁，能受到完善的保護！

▲▼ 嘉警Podcast「報嘉音」~4月30日國際不打小孩日，愛護兒童我+1、EP3主題：親親我的寶貝~談兒童保護 。（圖／嘉義市警局提供）

林昀穎表示，說明兒童及少年福利與權益保障法內有關兒童權益的保障，葉維新提倡「雞婆好鄰居，關鍵路人甲」，強調社區民眾敏感度及通報的重要性，社區是暴力防治的第一防線，當鄰里間發現有疑似兒虐或家暴案件時，透過鄰里通報，可避免憾事發生，並在節目中教導兒童自我保護六大招「警覺心叫跑說」，保護自己脫離危險境地。

另外，節目中介紹4月30日為國際“不打小孩日”，這是1998年由美國反體罰組織所提出，台灣於2006年正式響應，打罵教育不僅會對小孩造成身體傷害外，心靈也會受影響，呼籲大家「不打小孩，以手傳愛」，一起宣導不體罰的人權觀念，未來能達到終止體罰的目標。

精彩的內容，將在嘉警「報嘉音」，歡迎民眾鎖定該頻道踴躍收聽，愛家police與您共同守護全齡共享、世代宜居的嘉義市。

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