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台鐵五一「有10駕駛願意上班」　擬開20班次臨時區間車

▲▼台鐵,台鐵人潮,台鐵旅客,台鐵列車,自強號,區間車,台中車站,台鐵安全,（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵區間車。（資料照／記者賴文萱攝）

文／中央社

台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，多數駕駛不出勤，台鐵表定的列車明天全部停駛；因仍有極少部分駕駛願加班，台鐵規劃20班次臨時列車，是否能全部開出，今天中午前公布。

台鐵規劃5月1日的臨時列車都是以區間車方式行駛，分別由花蓮、彰化、新左營、新竹及高雄等5個機務段共開出20班次。

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台鐵規劃中的20班次臨時區間車車號及路線如下：

一、花蓮機務段：4007花蓮-樹林、4034樹林-花蓮；4018花蓮-台東、4039台東-花蓮。

二、彰化機務段：3007彰化-新左營、3034新左營-彰化；2185彰化-嘉義、2250嘉義-彰化。

三、新左營機務段：3007新左營-台東、3034台東-新左營。

四、新竹機務段：2151北湖-彰化、2272彰化-北湖；1114新竹-基隆、1203基隆-北湖、1186北湖-基隆、1253基隆-新竹。

五、高雄機務段：3154高雄-嘉義、3239嘉義-高雄、3190高雄-嘉義、3259嘉義-高雄。

台鐵目前仍在確定規劃的列車，願配合加班的駕駛是否能順利開車，詳細情形及臨時列車班表，今天中午前公布。

另台鐵內部傳出，原本有11名駕駛明天可以出勤，但其中有1人被匡列為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確診者的接觸者，明天能開臨時區間車的駕駛最多只有10人。

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