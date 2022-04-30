實名制買不到？寶家5／1 開賣快篩單支199元，藥妝鋪貨以門市販售為主

家用快篩實名制自今（28）日上路！指揮中心公布，為維護民眾健康權益，市售家用快篩將依循口罩實名制1.0模式於藥局通路販售，換言之，民眾持健保卡/居留證至健保特約藥局或偏鄉衛生所，按照身分證字號尾數比對，就可購買1份5劑，每劑100元的快篩。詳細規定《ETtoday新聞雲》整理懶人包，讓大家了解如何才能快速買到需要的快篩試劑。