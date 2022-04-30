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實名制買不到？寶家5／1 開賣快篩單支199元，藥妝鋪貨以門市販售為主

▲▼快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,本日電腦系統順暢,不到十分鐘即銷售一空。新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲快篩實名制上路第二天，供給仍跟不上需求（圖／記者李毓康攝）

記者曾怡嘉／綜合報導　

全台進入與病毒共存新階段，中央疫情指揮中心啟動居隔「3+4」政策，使得家用快篩大缺貨，雖然快篩實名制已在（28日）上路，但供給仍遠遠不及需求，民眾仍是買不到，為此寶家宣布5/1開賣快篩限量1000支，售價199元，售完為止。

▲▼寶雅開賣1,000支家用快篩。（圖／公關提供）

寶家

寶家自5/1(日)全台POYA HOME寶家門市上架開賣「銳偵Rapigen新冠病毒快篩 家用版 (1入)」，售價199元，首批販售家用快篩試劑限量1000組，數量依現場門市販售為主，後續供貨會統一另外公告。

屈臣氏

4/25起開賣5萬份家用快篩，數量依現場門市販售為主，販售品牌為福爾威創、亞培，單支售價200元，5支一組售價為975元。

康是美

家用快篩以門市現貨為主，販售品牌為福爾威創、亞培，單支售價200元，5支一組售價975元，售價配合廠商定價會進行滾動式調整。

▲▼寶雅開賣1,000支家用快篩。（圖／公關提供）

▲銳偵新冠病毒快篩家用版 1入，199元。（寶家販售）

▲▼屈臣氏快篩開賣 。（圖／公關提供）

▲福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組，5入，975元。（屈臣氏、康是美有售）

▲▼屈臣氏開賣家用快篩。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲亞培家用新冠病毒抗原檢測套組」1入，200元。（屈臣氏、康是美有售）

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