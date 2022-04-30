實名制買不到？寶家5／1 開賣快篩單支199元，藥妝鋪貨以門市販售為主

▲快篩實名制上路第二天，供給仍跟不上需求（圖／記者李毓康攝）
記者曾怡嘉／綜合報導
全台進入與病毒共存新階段，中央疫情指揮中心啟動居隔「3+4」政策，使得家用快篩大缺貨，雖然快篩實名制已在（28日）上路，但供給仍遠遠不及需求，民眾仍是買不到，為此寶家宣布5/1開賣快篩限量1000支，售價199元，售完為止。
寶家
寶家自5/1(日)全台POYA HOME寶家門市上架開賣「銳偵Rapigen新冠病毒快篩 家用版 (1入)」，售價199元，首批販售家用快篩試劑限量1000組，數量依現場門市販售為主，後續供貨會統一另外公告。
屈臣氏
4/25起開賣5萬份家用快篩，數量依現場門市販售為主，販售品牌為福爾威創、亞培，單支售價200元，5支一組售價為975元。
康是美
家用快篩以門市現貨為主，販售品牌為福爾威創、亞培，單支售價200元，5支一組售價975元，售價配合廠商定價會進行滾動式調整。
▲銳偵新冠病毒快篩家用版 1入，199元。（寶家販售）
▲福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組，5入，975元。（屈臣氏、康是美有售）
▲亞培家用新冠病毒抗原檢測套組」1入，200元。（屈臣氏、康是美有售）
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