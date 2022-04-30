5月水逆來襲！　「4星座」當心大破財

▲5月水逆4星座恐破財。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

5月即將到來！清水孟國際塔羅小孟老師發文點名「4星座」要注意水逆，當心大破財。不過，小孟老師也給予破解密技「建議可以用紅包袋，在外面寫土在畫個圈，就能水來土掩」。

第四名：巨蟹座

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巨蟹座的朋友5月水逆沖精神宮，對於金錢會容易有一種幻覺的情況，比如說投資以為會很簡單，衝動投資反而跟想的不一樣，而有所損失，小孟老師建議你5月10日至5月21日要對於金錢概念要更實際一點，若是可以養成記帳的習慣會更清楚金錢的流向去那，而不會導致亂花錢的習慣。

第三名：牡羊座

牡羊座水星逆行進入財帛宮，對於財運上來說就容易會有風險，若是有在作投資股票或基金的朋友們，5月22日至6月2日一定要多多留意市場上的變化，不要一昧的投錢進去，而不去作一些實際的檢視，雖然損失不會到什麼大錢，但這對你來說也是一種損失，所以投資部份還是要多多謹慎才是。

第二名：水瓶座

水瓶座也許跟景氣會有一點相關，所以你容易會有事情多但錢不平衡的現象，另外5月22日至6月2日水逆沖偏財宮，也因為會想要多賺點錢的想法，所以想作一些投資，但要切記不了解的標的物，千萬不要衝動去投資，以免造成更大的損失。

第一名：魔羯座

魔羯座的朋友，冥王星逆行，這會讓你對於喜歡的東西就是會買買買，除非碰到一些困難才會思考怎麼用錢，5月小孟老師建議你對於金錢也要呈現機靈一點，要買喜歡的東西，記得要多比價才不會吃虧的現象，另外5月10日至5月21日遇見水逆進入偏財宮不太適合作重大投資，錢還是保守的經營較為妥當。