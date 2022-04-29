33歲男大生偷拍女裙底　攝影機記憶體塞滿「上百女不雅照」

記者邱中岳／台北報導

一名身穿短裙的輕熟女29日下午5時許，在北市捷運忠孝敦化站2號出口遭一名陌生男子偷拍，一群大學生見義勇為揪出偷拍狼，還在裡面發現100多名被害人的不雅照，男子當場辯稱，因為沒朋友才偷拍。

警方調查，一名33歲就讀在職專班的蕭姓大學生，29日下午5時許從捷運忠孝敦化口出來時，竟偷拍一名37歲女子裙底風光，正好被一群路過的大學生發現，蕭姓偷拍狼當場被攔下。

▲男大生偷拍女子裙底風光，最後被正義大學生當場攔下。（圖／當事人提供）

警方指出，大學生阻止蕭姓偷拍狼逃離現場時，也趕緊攔住37歲的劉姓女子，並告知「妳被偷拍了」，最後大學生與被偷拍的女子報警處理，警方獲報後也趕到現場。

警方事後打開蕭姓偷拍狼涉嫌偷拍的攝影機，裡面有很多其他被害女子的裙底風光、大腿照，統計約有上百人受害，男子最後坦承犯行，辯稱因為沒有朋友，才會偷拍女子裙底。

▲男大生偷拍女子裙底風光，警方到場赫見偷拍狼攝影機塞滿不雅照，初估被害人數達上百人。（圖／當事人提供）

警方聽到後無奈搖頭，最後依照妨害秘密罪嫌將男子帶回派出所，訊後也將移送地檢署偵辦。女子事後也在臉書上抒發情緒，表示難得穿裙子出門，竟然遇到捷運偷拍狼。