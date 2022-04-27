師大女大生偷拍室友洗澡！照片全跟男友分享：學姐身材真好

▲女大生偷拍室友私密照。（圖／翻攝《時報觀察》）



記者柯振中／綜合報導

福建福州師範大學近期發生宿舍偷拍事件，唐姓女大生偷拍同宿室友的私密照，分享給男友觀看，時間長達9個月，引起廣泛討論。事後，福建師範大學對唐姓女學生記過，處分時間共一年。

綜合陸媒報導，依據唐女與男友的對話，當時唐女告知男友，準備回宿舍吃晚飯，到時候再偷拍室友「洗澡的照片」，到時候再傳過去。唐女表示，雖然要偷拍，但必須隔著廁所的門，讓男友相當失望，說了句「都看不見」。

▼女大生偷拍室友私密照，還跟男友分享。（圖／翻攝《時報觀察》）



事後，唐女又告知男友，因為門相當透光，所以能看見洗澡的人的身體輪廓，期間男友也擔心地詢問，若偷拍被發現了，該如何是好，唐女也想好說詞，若真的被抓到，就說「學姐身材真好」，因此拍個照片紀錄一下。

等到唐女犯案完畢，還傳訊息告知男友，下學期「肯定為你帶來很多刺激的照片」，甚至還要男友將她當成性幻想對象「用力X我」，行為舉止相當離譜。

▼女大生還告知男友，下學期會拍更多刺激的照片。（圖／翻攝《時報觀察》）



唐女連續拍了將近9個月才被抓到，福建師範大學也做出處分，但只是記過處分，期限也只有一年。因為處分不痛不癢，讓網友相當氣憤，留言痛批，「學校不作為，該生行為不只是違反校紀，而是違法」、「垃圾人」、「開除，男友如果是本校的，應一併開除」、「變態女，學校應該直接開除」、「無法想像，這還是正常人的思維嗎？」

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