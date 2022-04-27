網路發現「裸女」是閨蜜！揪隔壁男房客裝針孔...攝狼噴百萬免關

▲30歲劉姓男子利用分租房子機會，闖入正妹房客房間裝設針孔攝影機偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

從事物業工作劉姓男子與正妹小晶（化名）分租北市房子，豈料，劉男未經同意闖入小晶套房裝設針孔攝影機，將如廁、更衣、沐浴等畫面全錄下。小晶友人偶然發現劉男使用的網路雲端，竟有小晶遭偷拍的影片，全案因此曝光。審理中，劉男承諾賠償百萬，士林地院審結，依妨害秘密罪將劉男判處有期徒刑10月、緩刑4年。

劉男與小晶於2020年間，共同分租房子，2人分租該屋不同套房，同年6月劉男竟闖入小晶套房，在房間、浴室裝設針孔攝影機，以此竊錄小晶在房內更衣、如廁、沐浴的非公開活動及身體隱私部位。

同年7月底，劉男再度入侵小晶房間，將拍攝達2個月的針孔攝影機取回。無巧不成書，去年2月小晶友人在劉男所使用的網路雲端發現小晶遭竊錄影片，立刻告訴小晶，小晶發現遭隔壁房客偷拍憤而報警處理。

經查發現劉男將竊錄的影片轉檔存在5個硬碟裡，法官審酌劉男為滿足個人慾望，無故侵入小晶承租套房，並擅自裝設針孔攝影機竊錄，導致小晶身心遭受恐懼、內心留下難以抹滅之陰影，顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，並嚴重破壞社會善良風俗，實屬不該。

士林地院審結，認劉男犯後態度良好、無前科，且與小晶以100萬達成和解，依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑10月。緩刑4年，未扣案針孔攝影機2台、記憶卡2張、電腦硬碟5個均沒收。