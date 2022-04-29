確診、隔離這樣請不會扣薪！一張圖看高雄勞工「防疫請假攻略」

▲一張圖看高雄勞工「防疫請假攻略」，確診、隔離這樣請不會扣薪。（圖／高雄市勞工局提供）

記者賴文萱／高雄報導

國內本土疫情持續延燒，高雄市今（29）日也新增379例確診個案，不少民眾對於萬一染疫或需隔離，到底要怎麼請假才不會扣薪有疑慮。高市府勞工局為此製作一張圖表「勞工請假薪資一覽表」說明5大請假狀況，對應各種請假類別可領多少薪資，保障勞工權益。

第一，若配合防疫學校等停課停托及日／長照機構暫停服務，需照顧12歲以下就學就托子女，或照顧就讀國、高中職、五專1-3年級持有身心障礙證明子女，或者照顧原接受日／長照機構服務的身心障礙者及失能者，民眾請特別休假可領全薪，但請防疫照顧假或家庭照顧假則為無薪。

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第二，進行自主健康管理時，若非新冠肺炎而有其他病徵者，請特別休假可領全薪、普通傷病假可領半薪；若為勞工自主隔離，請特別休假可領全薪，事假則為無薪；若應雇主要求勞工在家隔離，雇主薪資需照給，勞工不必補服勞務。

▲高雄市勞工局長周登春說明防疫請假薪資狀況。（圖／高雄市政府提供）

第三，進行檢疫或隔離時，若因執行職務（可歸責於雇主），勞工請檢疫隔離假可領全薪（不得申請防疫補償）；若因個人因素，勞工請特別休假可領全薪，請檢疫隔離假則為無薪（如請假期間未領薪資，可申請防疫補償。限國人或持居留證明文件者）。

第四，進行隔離治療，若是因職業上原因感染者，屬職業災害，勞工可請公傷病假，原領工資補償；若因勞工個人因素確診者，勞工請特別休假可領全薪，請普通傷病假領半薪，請事假則為無薪。

第五，接種疫苗後若有不良反應，自接種日起至接種次日24時止，勞工可請疫苗接種假，但為無薪。