快訊／確診+2702　北市：5月2日起全面啟動分艙分流

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續延燒，各縣市政府祭出新的防疫政策因應。台北市衛生局29日表示，將於5月2日起啟動分艙分流，並呼籲機關與企業若有確診個案須盡快通報，防堵疫情擴散。

衛生局表示，為避免影響機關行政作業，北市府要求各機關自5月2日起全面啟動分艙分流、居家辦公及盡量採行視訊會議。另為兼顧防疫與維持國家安全及社會機能正常運作，建議適用機關（構）及事業單位，需事先訂定持續營運及人力備援計畫，並設有防疫長制度，肩負通報之責。

衛生局呼籲，若機關及企業有確診個案，必須儘快通報、匡列、採檢、隔離等，透過建立分工合作、分層負責等機制，加快防疫作業的反應速度，即時防堵疫情擴散。

衛生局強調，民眾自行採購快篩試劑後，使用後之檢測結果為陽性時，建議配合以下事項：

一、請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，可以自行開車、騎車、步行或家人接送等方式儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。

二、如無法自行前往，則致電臺北市防疫專線(02)2375-3782協助安排防疫計程車。

三、使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

衛生局表示，民眾如接獲醫院通知或查詢健保快易通得知確診，請配合以下事項：

一、暫留在家中一人一室，勿移動外出。

二、請留意自我健康狀況，如有緊急就醫需求請撥打119，主動告知為確診者身分，由救護車送醫。

三、如有生活協助需求，可撥打區級關懷中心電話尋求相關協助，詳情可上臺北市Covid-19專區。

▼北市篩檢站分流。（圖／北市府提供）



