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科威特男居檢落跑參加鐵人三項　北市衛生局最高罰100萬

▲▼普悠瑪鐵人三項賽各組游泳項目均自活水湖出發，今年計有2441位選手參賽。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲科威特男擅自離開到屏東參加鐵人三項被追查到。（示意圖／台東縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

屏東墾丁今（25日）舉行鐵人三項比賽，沒想到一名科威特籍選手於24日報到時，被查出人應該要在台北居家檢疫，竟然擅自出關，最後觸發電子圍籬系統，台北市衛生局緊急通報，該名選手當場被攔，後續恐面臨最高被罰新台幣100萬元。

屏東縣衛生局表示，這名男子4月18日自科威特入境，入住台北市防疫旅館進行居家檢疫（檢疫期間為4月18日至5月2日），但該員於24日違規外出離開檢疫場所，至屏縣墾丁欲參加鐵人三項比賽。科威特男約於24日下午1時左右，抵達墾丁鐵人三項會場報到，之後隨即被工作人員查出其還在檢疫期間，而雖然男子宣稱自己在國外打過疫苗，但卻沒有提出確切證明，而該男子經初步檢查後判定為陰性，但因為其違反檢疫規定，因此不得參加賽事。

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台北市衛生局疾管科科長余燦華受訪說明，因為所有居家檢疫者都必須下載電子圍籬App，男選手昨天下午擅自離開後觸發系統，馬上聯絡三項鐵人主辦單位，也順利在會場追查到此人，同時通知屏東縣衛生局，當場把他安置到獨立空間，申請集中檢疫通知書，現在已由地方衛生局直接帶往南部某集中檢疫所，直接進行檢疫。

余燦華提到，目前為止擅居家檢疫場所的人已累計超過300多例，離開去參加比賽是首例，之後可對這名科威特男罰10萬元以上至100萬元以下，不過要看他暫離時間多少，依中央裁罰基準規定，暫離2小時內罰10萬、2至6小時20萬、6至24小時30萬、24至72小時60萬，超過72小時則是100萬元。

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