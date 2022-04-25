國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

▲學校表示，該做的防疫措施都有做。（圖／翻攝自台北教育大學官網）



記者許展溢／台北報導

國立台北教育大學因達3分之1「確診個案」或「密切接觸者」，今（25日）起全校至27日改遠距教學，但有學生向媒體投訴，同寢室室友染疫，學校安排不出空間，發生和確診者同住3天情況。學校今（25日）受訪強調，絕對沒共處一室，但不否認在安排的過程「時間差」下，有可能讓彼此處在同個環境。

該生向《聯合報》投訴，自己PCR陰性，和確診者同一室，3天後才被安排到另一處，但也不是隔離宿舍。國北教向《東森新媒體ETtoday》指出，這段時間只要接獲通知都會做妥適處理，比較大的問題是「學校空間滿了，請求衛生局，但外面的檢疫旅館也滿了，衛生局也無法提供協助」，並強調空間有限，能夠騰出來已騰出來了，包括教官宿舍等做使用，做最妥適的隔離。

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對於學生指控，國北教表示，沒有學生跟確診者一起狀況，「但處理這些事情多多少少有時間差」，且現在狀況已超過學校量能，也就是房間不夠，若收到確診者通報，現階段要幫忙找空間不容易，更需要時間，相信最近其他學校也會有這種事。

國北教接著提到，因此處置過程中難免會有些未確定的狀況，這段時間就只能做簡單的處理。記者進一步詢問所以確診者跟非確診者確實是有可能在同一環境？學校回應「對、對」，又強調規劃上「並沒有確診跟非確診同一室的狀況」，解釋學校盡量有做到「區隔」，而是否能讓大家滿意是另一件事情，但該做的還是有做。

記者再問學生提到的「同一室」，學校僅表示，不清楚是哪一個個案，因此也沒辦法具體答覆，重申過程中也許會有時間上的差異，在同個空間、環境內，假設寢室有確診者在，學生還想進去拿什麼東西也是有可能，不過，基本的措施都有在做。