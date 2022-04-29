醫曝75歲婦6小時輕症轉病危　羅一鈞：快速惡化敗血症合併呼吸困難

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今（29）日在臉書PO出一張「病危通知單」，並指出，一名75歲婦人確診後收治專責病房，原本是輕症但短短6小時內突然轉重症，至今尚未脫離險境。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，比較有可能是出現快速惡化敗血症合併呼吸困難，但詳細需要看實際病例資料。

羅一鈞表示，看蘇醫師臉書是寫原本X光很乾淨，白血球正常，用瑞德西韋過幾小時後血壓很快掉下來，半夜奮戰到底救回一命，從這樣看起來比較像可能出現「快速惡化敗血症合併呼吸困難」情形，但仍需要詳細看些實際病例資料，也不知道個案年齡、性別、慢性病等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞進一步說明，過去公布過的輕症轉重症或中轉重，病程發展都有變化快速情形，如大家可回憶先前有兩歲女童個案也是算是個案進程較快，每個人感染病程變化不一定。從國際上的文獻及目前觀察到現在100多例中重症表現，短期快速惡化情形畢竟還是少見，在所有個案中，針對高風險族群有慢性病的年長者或一歲以下幼兒，比較會有可能病程變化較快情形，都列為比較需要密切觀察或收治集檢所或是收治醫院的對象，希望能更快速掌握這些變化情形。

針對輕症、中重症定義，羅一鈞解釋，中重症定義目前來講先前有說明過，重症基本上就是比較需要住ICU住院條件，有出現急性呼吸窘迫症候群或敗血症敗血性休克，必須使用呼吸器或高流量氧氣鼻管等等，中症主要肺炎或是血氧濃度有下降，透過每天公布的手板都有寫到數字或X光表現，研判從臨床這邊蒐集到病歷摘要或是用藥申請單紀錄來據以研判屬於中或重，這部分基本跟先前的判定標準一致。