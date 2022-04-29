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創生青年培力工作站據點　萬巒鄉「這裡好好生活所」今啟用

▲萬巒鄉「這裡好好生活所」29日啟用 。（圖／這裡好好生活所提供，下同）

▲萬巒鄉「這裡好好生活所」29日啟用 。（圖／這裡好好生活所提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉公所整合在地業者及返鄉、留鄉年輕人，將萬巒鄉萬金舊衛生室閒置空間活化，設立「這裡好好生活所」，並成為國發會地方創生青年培力工作站據點之一，於今(29)日正式啟用。

▲萬巒鄉「這裡好好生活所」29日啟用 。（圖／這裡好好生活所提供，下同）

▲萬巒鄉「這裡好好生活所」29日啟用 。（圖／這裡好好生活所提供，下同）

萬巒鄉長林國順表示，萬巒是一個豐富的地方，有許多有趣的事物等待發掘，年輕人總是充滿創意與想像力，希望大家能一起採集萬巒美好的事物，一起尋找在萬巒好好生活的模式。

『這裡好好生活所』是萬巒地區在地產業創新、返鄉青年共同尋找理想生活的地方，以故事採集、對話交流、餐桌合作、畫作共創等活動，串連萬巒各界夥伴，攜手協力共同構築心目中理想的生活；目前透過「萬巒採集手計畫」，發行「萬巒諸角季刊」。內容除介紹萬巒特色文化、景點與產業職人外，也媒合地方徵才、租屋與徵稿等活動，促成地方與需求者交流；更以萬巒在地食材為基礎，經由一群志同道合的夥伴，每月定期聚會討論創意發想，研發專屬萬巒的在地風味；另也邀請萬巒鄉親，透過「戳戳繡共創」活動，共作完成160公分乘80公分的萬巒地景特色畫作。

這次啟用活動，整合萬巒豬腳街上的「大人物餐廳」、萬巒鄉內的「御巧可可巧克力工坊」、「冰Bar咖啡館」、「春四大地友善農場」、「阿英婆的客家廚房」、「雅歌園民宿」、潮州的「粿好食蘿蔔糕米食家」與內埔的「可可雅米巧克力」、屏東市「猴飲酒館」等業者，以「上菜秀」的方式推出獨特的「萬巒餐桌」，並以「萬巒畫作」啟動全鄉共創，並發佈「萬巒諸角春季刊」，更考量疫情推出萬巒便當，提供全台最早收的百香果禮盒，與消費者分享。

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