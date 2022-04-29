警開罰單鬼畫符！「聞紅嬁、自行」霧煞煞　車主怒：二度受傷

▲▼大里區有民眾接到「聞紅嬁、自行」的鬼畫符紅單，氣得不想繳，張芬郁呼籲市府購買藍牙列表機。（圖／張芬郁提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區黃姓民眾日前接獲一張違規紅單，上面寫著「聞紅嬁、自行」，黃女研究老半天看不懂，恰巧遇上掃街拜票的市議員參選人張芬郁幫忙看仔細，是否有效、能否提出申訴，黃女認為荷包都失血了，還要考驗國文能力，令人氣憤，張芬郁研判應是「「闖紅燈、直行」，張芬郁呼籲，市府應儘速編列足夠預算，幫員警配發隨身藍芽印表機，以利當場製發罰單，不要再出現鬼畫符事件。

部份民眾常接到員警開立的交通違規罰單，常因字體太潦草、看不懂、猜不到，引發罰單是否有效的爭議，雖然大部分申訴都被駁回，但難免給人員警素質有待加強的不良印象，繼台南日前出現一張「周氏捲蝦」、「岡山羊肉」鬼畫符罰單後，大里也出現一張「聞紅嬁、自行」的紅單。

張芬郁說，員警的字跡的確非常潦草，要仔細看、慢慢猜才懂，應該是「闖紅燈、直行」，但縱然像鬼畫符，引用的法條沒有錯誤，申訴成功的機率不高，而車主也認為「二度受傷不想繳」，她說，報載桃竹苗地區因有員警字跡潦草，於是大量購買、配發藍芽印表機，並通令使用機具製單，避免爭議，台中警方也該採用辦理。

她指出，警政署曾下達字跡潦草的員警一律使用電腦製單的指示，但是據了解，全台中市數量不到200台，叫基層員警怎麼貫徹指令？因此她呼籲台中市政府本著工欲善其事，必先利其器的原則，幫員警裝備齊全，不要再讓民眾看員警出糗。