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舉重變歪腰！學校沒錢請運動防護員　體育班14歲少年長骨剌

▲▼台中一名舉重選手操練時，因無防護員在旁協助，導致腰椎體壓迫性塌陷及長出骨剌。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中一名舉重選手操練時，因無防護員在旁協助，導致腰椎體壓迫性塌陷及長出骨剌。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中一名14歲少年阿國就讀國中體育班專攻舉重，反覆腰疼超過1年，直到疼得受不了到大里仁化診所就診，一照X光，竟是腰椎體壓迫性塌陷及長出骨刺，連醫師嚇一大跳，原來阿國疑因操練不當，學校又沒有運動防護員才會出現運動傷害，前市議員張芬郁和多名運動教練今天召開記者會，呼籲教育單位多關心體育幼苗，在國中小學普設運動防護員。

▲▼台中一名舉重選手操練時，因無防護員在旁協助，導致腰椎體壓迫性塌陷及長出骨剌。（圖／記者鄧木卿攝）

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仁化診所醫師簡肇棟表示，阿國1年前就開始腰背疼痛，嚴重時痛到彎腰無法挺直，學校的治療師每周來一次，會幫他按摩、塗涼膏，但最近實在太痛了，才由父母陪同看診找原因，X光一照赫然發現第12胸椎體、第1、第2、第5腰椎體輕度壓迫性塌陷，第2、3腰椎輕度位移，還有輕度骨剌，他很訝異年僅14歲就有這些症狀，追問才知他在練舉重。

▲台中一名舉重選手操練不當，導致腰椎體壓迫性塌陷及長出骨剌。（圖／張芬郁提供）

▲台中一名舉重選手操練不當，導致腰椎體壓迫性塌陷及長出骨剌。（圖／張芬郁提供）

四育國中籃球教練王愷心表示，以籃球訓練為例，學生運動受傷時，傳統做法是鞋帶綁緊去冰敷、去保健室，如果有運動防護員，當下可以檢視是骨頭或靭帶受傷，此外，有些小朋友有慣性扭傷，運動防護員也可以協助訓練前包紮，減少傷害的風險。

王愷心表示，青少年在成長階段，有些動作、姿勢不對，較容易受傷，像是舉重、田徑項目重量訓練時，小朋友若過度使用腰部力量也會受傷，王愷心表示，四育國中目前沒運動防護員，也希望有足夠的經費保護體育幼苗。

市議員參選人張芬郁表示，阿國的問題再度突顯國中小學體育班設置運動防護員的重要性，目前教育部擬定有「運動防護員計畫」，但僅補助高中職體育班，缺漏國中小學。

以台中市為例，設置體育班的國中有48所、國小18所，目前僅有19所學校申請，每學年有8萬元的補助經費聘請鐘點運動防護員和購買防護用品，經費編列嚴重不足，張芬郁表示，體育班的學生暴露在運動傷害的威脅當中，無人協助，類似阿國的疼痛誰能解決。

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