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警亂開罰單「Ｗ和M」分不清　網傻眼直問：看不懂英文字母嗎？

▲有網友在「爆料公社」社群po出1張罰單，他的車子車號明明是「Ｗ」，卻收到「Ｍ」字母的紅單，網友質疑警方擾民。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲有網友在「爆料公社」社群po出1張罰單，他的車子車號明明是「Ｗ」，卻收到「Ｍ」字母的紅單，網友質疑警方擾民。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友在「爆料公社」社群po出1張罰單，他的車子車號明明是「W」，卻收到「M」字母的紅單，明明是警察單位的錯，要申訴卻要由他去辦，網友說：「這不是擾民，什麼是擾民？」

▲有網友在「爆料公社」社群po出1張罰單，他的車子車號明明是「Ｗ」，卻收到「Ｍ」字母的紅單，網友質疑警方擾民。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友po出HONDA CRVa休旅車照片，與被開紅單的BMW轎車照片對比，網友指稱，兩車的車牌有6個數字與英文字母完全相同，都是白色車，不過他的HONDA CRV轎車在台南，車牌有「W」；照片中的BMW車是「M」，結果基隆市警方開的紅單卻寄到台南給他，網友質疑開單的員警英文程度真的這麼差？

▲有網友在「爆料公社」社群po出1張罰單，他的車子車號明明是「Ｗ」，卻收到「Ｍ」字母的紅單，網友質疑警方擾民。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友說他人跟車明明都在台南，卻在基隆被開單，從取締照片看來，原來BMW跟HONDA CRV都是白色的，長得那麼像」車牌也只有1字之差，到現在才知道，原來開單公務人員的英文程度比他還差，W跟M居然看成一樣，為了這張罰單，他還要跑一趟監理單位，「真的是…」。此PＯ文也引起眾多網友熱議，有 850則留言，討論熱度爆表！網友們說：「警察素質怎會越來越低，國中學歷就可以進入了嗎？」、「笑死人了」、「警察要扣薪水啦」、「想賺人家的錢還不用點心」。

台南市交通局裁決中心回應，經查此違規單是由基隆市警局製單舉發，針對相似車牌號碼誤植，接獲民眾申訴，會依舉證相片比對相關資料判斷，如確為警方建檔製單時對車牌號碼有誤，會撤案；若無法立即判斷，也會協助民眾函請舉發單位查明，以維護民眾權益。

▲有網友在「爆料公社」社群po出1張罰單，他的車子車號明明是「Ｗ」，卻收到「Ｍ」字母的紅單，網友質疑警方擾民。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

基隆市警察局第一分局延平街派出所所長林文修也留言表示，有關反映紅單誤開一案，係員警作業中誤植，造成觀感不佳，深表歉意；輸入錯誤之舉發單將由分局行文監理站辦理撤單事宜，網友不必再跑一趟監理站，另本所亦將加強教育所屬員警。

網友也快定諒解警方，網友表示：「感謝各位的關注與發言..在剛剛基隆市延平分局的林所長已經有來跟我解釋事情的經過了，他們也承認是警員誤植車牌的錯誤了，並跟我承諾罰單的問題他們會做處理，不需要在去跑這些流程了，感謝位爆友們…」。

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