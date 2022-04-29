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正妹「約炮神器」被帶回家…他一夜「推桿3小時」炫技　還出動吸塵器

女子的表情看起來非常無奈。（圖／翻攝自tiktok／taypole）

▲女子的表情看起來非常無奈。（圖／翻攝自tiktok／taypole）

圖文／CTWANT

交友軟體Tinder被外界評為「約炮神器」，不少人會在上面認識對象，並且進一步發展。國外一名女子透露，被約會對象帶回家，沒想到什麼事情都沒發生，自己在沙發上坐了一夜看著對方「推桿」，展現自己的技巧。

根據英國《獨立報》報導，一名女子在抖音表示，透過Tinder認識一名約會對象，對方把她帶到家中，原本以為會有什麼進展，沒想到自己在客廳發呆了整整3個小時。她表示，約會對象的客廳有個果嶺，整整一夜都在練習高爾夫推桿，「他帶我回家，結果他在他的客廳推了3個小時。」

約會對象不停推桿。（圖／翻攝自tiktok／taypole）

▲約會對象不停推桿。（圖／翻攝自tiktok／taypole）

女子無奈地說，「Tinder已經不是以前的樣子了。」她也提及，約會對象在錯過一個洞後，竟然拿吸塵器吸上面的灰塵，讓她更傻眼。

影片曝光後超過萬人瀏覽，不少人留言「這傢伙是個傳奇」、「他在向妳展示他的技巧，可能認為女人想要有技能的男朋友」、「他正在研究他的中風比賽」。之後女子再度更新2人的第2次約會，男方居然直接把她帶去高爾夫球場，令她哭笑不得。

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