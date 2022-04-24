陸遊戲直播龍頭爆大裁員！虎牙最高砍7成「上午通知、下午走人」

▲虎牙2018年在美股風光上市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸互聯網企業裁員浪潮持續，遊戲直播龍頭虎牙、鬥魚也被爆料將展開大規模裁員。其中，虎牙國際化業務部門的裁員比例高達7成，而且行動乾脆俐落，員工上午收到通知，下午就辦好離職，包含很多應屆畢業生也被解約。

根據《Tech星球》報導，虎牙近日整體大裁員，其中200多人的國際化業務裁員比例高達70%，出海產品Nimo運營團隊大收縮；國內業務團隊裁員20%，主要集中在「雲遊戲」等創新部門。

報導提到，和很多企業類似，虎牙的裁員也是乾脆俐落，上午通知，下午就辦離職，包括很多應屆畢業生被解約。對於上述報導，虎牙僅表示不予置評。

▼鬥魚也傳大裁員。（圖／CFP）



報導指出，鬥魚也在近期開啟裁員，整體裁員30%，主要涉及遊戲商務、直播經紀業務，集中在上海、北京團隊，武漢總部也有涉及。對此，鬥魚的回應與大多數互聯網公司類似，「没有大面積的裁員，只有一些正常的人員優化調整。」

中國大陸官方從去年7月起停發遊戲版號，直到今年4月才恢復，期間共有近2000家遊戲相關企業註銷，連帶的，遊戲直播產業也相當辛苦，虎牙去年第4季結束了連續16個月的營利，鬥魚則已連續虧損了5季