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摩斯勞動節咖啡買1送1、早餐下殺！母親節3大優惠一次看

▲▼摩斯漢堡勞動節、母親節推出優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡5/1當天祭出「中杯摩斯咖啡買1送1」限時優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接勞動節，摩斯漢堡5/1當天祭出「中杯摩斯咖啡買1送1」限時優惠，而5/1～5/15早餐時段推出「咕咕雞堡」套餐優惠價；另外為了向天下辛勞的母親致敬，即日起至5/15也推出「MOS饗愛媽咪」、「MOS摺愛傳情」、「MOS好禮傳愛」三項母親節優惠活動。

▲▼摩斯漢堡勞動節、母親節推出優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡勞動節優惠。（圖／業者提供）

為了即將來臨的五一勞動節，摩斯漢堡體貼奮鬥的勞工朋友，在5/1當天推出「中杯摩斯咖啡買1送1」限時優惠；5/2至5/15中杯摩斯咖啡2杯原價90元、優惠價51元。5/1～5/15早餐時段推出「咕咕雞堡」套餐，原價85元，優惠價69元；「咕咕雞堡」選用鮮甜多汁的洋蔥雞肉，搭配清脆爽口的高麗菜絲，再淋上酸甜的摩斯桔香千島醬，清爽的日式風味，讓人忍不住一口接一口。

▲▼摩斯漢堡 咕咕雞堡優惠。（圖／業者提供）

▲5/1～5/15早餐時段推出「咕咕雞堡」套餐優惠。（圖／業者提供）

而「MOS饗愛媽咪」活動推出節慶限定餐點組合，其中「超人媽咪組」內含超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅三入、玉米濃湯及蒟蒻一杯，原價190元，優惠價159元；「女神媽咪組」內含紅茶蘋果米斯球三入及無糖100%台灣冰綠茶一杯，原價90元，優惠價59元。

▲▼摩斯漢堡勞動節、母親節推出優惠。（圖／業者提供）

▲母親節優惠組合。（圖／業者提供）

摩斯漢堡全台303間店也同步推行「MOS摺愛傳情」活動，邀消費者一起勇敢說愛，活動期間內不限年齡，凡到店都可索取一份摺紙卡，寫下想對媽媽表達的話、摺成愛心，憑作品及紙卡截角還可向門市免費兌換冰紅茶一杯，一併送給媽咪。此外，將摺紙作品拍照上傳至Facebook或Instagram個人頁面，標示「#MOS摺愛傳情」，設定公開，還有機會抽中千元摩斯卡！

▲▼摩斯漢堡勞動節、母親節推出優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡全台303間店也同步推行「MOS摺愛傳情」活動。（圖／業者提供）

而深受消費者喜愛的摩斯漢堡點心超值選，5/1～12/31將推出全新「MOS任選A+B」優惠活動，任選A區點心搭配B區飲品，只要59元。A區點心含北海道可樂餅、方塊薯餅、薯條、抹茶紅豆米派； B區飲品含冰紅茶、無糖冰紅茶、熱紅茶、冰綠茶、雪碧、可樂⋯等，適合邀請好友一起享受。

另外，麥當勞歡樂送「午茶食光」銅板優惠回來了，即日起每日下午1點至5點可於「午茶時光」專區中爽嗑「指定點心7選2」，再加38元飲品1杯，只要優惠價99元，指定點心有經典漢堡、4塊麥克雞塊、麥脆雞翅、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、OREO冰炫風及蘋果派可任選，若是選擇漢堡加雞塊加飲料組合，等於用銅板價就能爽吃1份小套餐，小確幸肯定不能放過。

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