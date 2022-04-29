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9歲男孩吞上百枚釘書針　X光片現密密麻麻白點

▲貴州一名9歲男孩因好奇吞下上百枚釘書針。（圖／翻攝貴州都市報）

▲貴州一名9歲男孩因好奇吞下上百枚釘書針。（圖／翻攝貴州都市報）

記者魏有德／綜合報導

貴州一名9歲男孩20日因腹痛被緊急送醫，經醫生詢問後得知，男孩因好奇而吞食釘書針。在醫院用X光機一照，男孩肚內出現密密麻麻的白點，原來男孩吞下上百枚釘書針，且已經下滑至小腸位置，相當嚇人。

▲貴州一名9歲男孩因好奇吞下上百枚釘書針。（圖／翻攝貴州都市報）

▲男孩轉院至安順市人民醫院就診。（圖／翻攝貴州都市報）

《貴州都市報》報導，這些釘書針都是閉合未開口的，如果是開口的刮傷消化道，後果將不堪設想。醫生為男孩開具瀉藥後，男孩順利將釘書針從身體裡排泄出來，男孩目前已經出院，但仍需定期回院複查。

據了解，這名9歲男孩20日晚間被緊急送往安順市一間鄉鎮衛生院。接診醫生表示，男孩當時自稱有點輕微腹痛，但當醫生詢問男孩吃了什麼東西，男孩一直沈默不語，隨後家人告知醫生，男孩吞下的是釘書針。

當醫生為男孩拍下腹部X光片後，檢查結果讓醫生嚇了一跳，男孩肚子裡都是釘書針，立即安排男孩轉院至大醫院。男孩轉至大醫院後，醫院立即組織了消化內科、胃腸外科等醫生進行會診。醫生發現，男孩腹部密密麻麻布滿釘書針，數量至少有上百顆，而且已到達小腸部位，無法採用胃鏡和腸鏡取出。

幸好，這些釘書針都是未開口的，並沒有立即刮傷內臟的風險，因此，醫生最後用瀉藥，讓男孩自然排出體內的上百枚釘書針，男孩也順利出院，等待回診時再進行觀察。

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