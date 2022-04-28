4歲男童「臉留拳印盲腸破裂」被虐死　生母同居人二審重判9年

▲台中一名4歲男童遭母親同居人重毆腹部致死。（示意圖，非本案當事人／123RF）

記者黃資真／台中報導

台中一名楊姓男子去年6月見陳姓同居人4歲兒子不聽管教，竟徒手狂揍其腹部導致死亡。一審台中地院依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處有期徒刑8年，檢方上訴後，台中高分院撤銷原判，將楊改判9年。

台灣高等法院台中分院新聞稿中提到，4歲張姓男童與母親陳女及其同居人楊男，住在台中市龍井區某租屋處。去年6月20日，因男童不聽從管教上床睡覺，吵著要出門，楊男震怒，徒手掌摑男童臉部，再以握拳方式毆打腹部。

2天後，楊男帶男童到附近診所就醫，但未告知醫師毆打情形，經診斷後認為男童疑似便祕、胃炎，並開立轉診單，楊男卻未遵照醫囑轉診。同日下午因男童持續發生腹部絞痛，全身癱軟倒地，緊急送醫，於到院前即因敗血性休克無心跳呼吸死亡。

楊男坦承因自己的行為造成男童死亡，辯稱只是想掌摑臀部，因男童閃躲才意外打到腹部，僅犯過失致死罪，且承認因情緒失控，以右手打男童數下。經相驗後，男童是因遭受擠壓型態之外力鈍傷，造成盲腸破裂引發腹膜炎死亡，故不採信楊男證詞，一審判有期徒刑8年。

全案上訴後，合議庭依解剖結果所載，男童兩頰併有手指寬度條狀瘀傷，是因楊男用拳頭怒毆而成，造成男童除腹部傷勢外，併有臉部傷勢，針對這部分原審有疏漏。又楊男為掩飾犯行，未即時帶男童就醫，延宕救治時間，且犯後至今楊男未與男童父親達成和解，台中高分院認為原判刑期過輕，改判9年，以懲儆之。