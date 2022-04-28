全台首家素食連鎖店「芳珍」　不畏疫情桃園展店

▲「芳珍蔬食」口味多樣，要讓葷食者愛上輕蔬食。（圖／芳珍蔬食提供）



記者楊淑媛／桃園報導

隨著健康、友善環境意識與日俱增，選擇「食素」的人口，也越來越多。八方雲集連鎖品牌創新推出蔬食新品牌「芳珍蔬食」，為服務更多愛好素食的朋友，旗下第二家門市28日在桃園區中正路開幕。業者表示，為滿足素食族外食便利性，也讓葷食者愛上輕蔬食，將不畏疫情從北到南積極拓點，推廣食素飲食文化。

業者指出，「芳珍蔬食」以豆腐、芹菜及木耳等食材製作的「無肉獅子頭」，或者 「麻醬乾麵食」，芳珍蔬食吃起來多汁可口，用心有誠意，因為芳珍蔬食找尋豐富蔬食中的多面向，用最天然的食材，保留住蔬食的水份與原味；將麵食的Q彈做到極致，百吃而不膩；冰花松露煎餃，超療癒，好看又好吃。

同時也提供多樣化自行烹煮的生鮮水餃(純素)、有「招牌口味」、「韓式辣味」、以及主打多種蔬菜的「田園蔬菜水餃 」、「雪裡紅水餃」；頂級的享受，還有加入杏鮑菇為內餡的松露水餃，一口咬下，高雅細緻的松露香氣散發出來。



健康、友善環境意識與日俱增，芳珍蔬食本著利他初心，對素食的友善真誠，也為葷食者提供新鮮美味，安心平價的蔬食料理，以煎餃、水餃、麵食多元化呈現，有懷舊與創新的結合，不同於以往的素食自助餐，打造蔬食新味蕾天地。