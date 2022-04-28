輝瑞兒童疫苗通過EUA了！核准5~11歲施打　混打莫德納等專家討論

▲BNT疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中今日晚間證實，已經與輝瑞BNT完成簽約，新約將採購400萬劑疫苗，包含220萬劑兒童疫苗與180萬劑成人疫苗，首批預計5月中可抵台。食品藥物管理署方面也已經開完專家會議，通過輝瑞／BNT疫苗用於5~11歲兒童的緊急使用授權（EUA），可接種2劑基礎劑，間隔12週。

國內兒童新冠疫苗以莫德納最先審核通過可用於6~11歲兒童，至於BNT疫苗，陳時中下午疫情記者會中表示，基本技術性資料都已經審查完畢，今天下午FDA開始就會審查（EUA）。

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陳時中傍晚受訪宣布好消息，我方與輝瑞BNT疫苗新約已經完成簽訂，疾管署署長周志浩下午缺席防疫記者會，就是去處理簽約，預計最快5月中旬可以有疫苗抵台。

另EUA也審查通過，陳時中說明，根據會議結論，BNT可供5到11歲兒童接種，每劑0.2毫升（含10微克的mRNA），接種二劑， 基本至少間隔21天，不過，由於專家認為應該拉長間隔，將沿用莫德納疫苗的專家會議建議，兩劑間隔12周以上。

至於兒童是否能夠混打莫德納與BNT疫苗，發言人莊人祥表示，先前專家會議尚未討論，將於下一次ACIP會議提出進行決議。