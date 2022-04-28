TOSHIBA東芝在台發表J系列空調　強調12分鐘快速降溫

▲TOSHIBA今在台發表旗下最新空調J系列，並宣布新代言人黑嘉嘉。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本家電品牌TOSHIBA，今（4／28）在台發表旗下最新變頻空調J系列，強調其搭載的「混合變頻」技術，最低耗電可達到每小時154Ｗ，約跟一台電腦耗電量差不多，此外搭載「一涼指」功能，號稱使用者不必調整溫度、風量或風向，智慧判別環境需求並全自動運作，在12分鐘之內快速降低室溫。

時序即將進入立夏，東芝TOSHIBA在台發表旗下最新變頻空調家用J系列，主打獨家的DC HYBRID混合變頻技術，在開機之初系統高負載時，以PAM調變模式工作，用最大能量驅動壓縮機運轉，快速降低室內溫度；當環境到達設定溫度時進入低負載，以最少能耗平衡壓縮機運轉，使其低速運

作，提升節能效果。

業者號稱藉由DC HYBRID混合變頻技術，東芝J系列空調低頻功率消耗只有154W，一般而言，筆電與桌機的耗電量約在每小時150Ｗ至300Ｗ左右，等同在最低速運轉的模式下，其耗電量約和電腦差不多。

此外，該系列室內機鰭片搭配獨家開發的魔術親水鍍膜，可讓油漬、灰塵不易沾黏在熱交換鰭片上，運用空調產生的冷凝水快速帶走鰭片上的油漬、灰塵，避免黴菌滋生，另有一涼指功能，按下後會研判室內環境，如人突然變多、溫度變高時，不必調整溫度、風量或風向，在12分鐘之內快速降低或提高室溫，訴求全自動運作。

東元家電今年新品也發表「商用冷凍空調AI節能系統」，針對空調設備和冷凍冷藏設備在商業或工業的應用，提供不同產業有效降低能源契約容量，達到最佳的節電效果。這套系統整合了氣候預測、負載預測、和設備能耗模擬軟體等技術，能夠自動分析回傳現場設備參數，由AI自動決定最佳運轉模式，達到節能省電的效果，還有故障預警等功能，讓機械省下機器故障後的修復時間。