【廣編】限時5天！大同3C黃金週　買空調送液晶

圖、文／大同3C

迎戰炎夏、換季最強檔！大同3C黃金週酬賓盛典於4/8(五)隆重登場！4/8(五)至4/12(二)限時5天，大同3C全台直營門市舉辦黃金週酬賓盛典：每日限量排隊商品現買現賺、單筆消費滿額再享好禮三選一、精選家電買再送Gold物幣等多樣超值回饋方案。換季超前部署、家電最佳入手機會趁現在！

首一日(4/8)：日本伊瑪32型液晶顯示器(HS-32C02)黃金週限定自助價4,990元，全台限量300台。另有大同移動式空調、夏普清淨機共3品當日限定下殺優惠。



首二日(4/9)：國際11KG洗衣機(NA-110EB-W)黃金週限定價9,900元，獨家加碼再送毛寶洗衣槽專用去污劑(送完為止) 全台限量30台。另有國際411KG日製變頻五門冰箱、大同電烤箱共3品當日限定下殺優惠。



首三日(4/10)：大同變頻冷專(R-362DDHN/FT-362DDSN(HN))黃金週限定價31,900元，買就送大同42型液晶，再享政府退貨物稅2,000元，全台限量100台。另有大同Android 4K 65型聯網液晶顯示器、大同果汁機共3品當日限定下殺優惠。



首四日(4/11)：大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R122DTG)黃金週限定價18,900元，全台限量50台。另有大同310L變頻雙門冰箱、大同陶瓷遠紅外線吹風機共3品當日限定下殺優惠。



首五日(4/12)：Uniscope優思馬卡龍系列藍牙耳機(UNISCOPE-S20) 黃金週限定價299元，全台限量600台(顏色依現場為主)。另有大同14吋DC元祖扇、大同吸塵器共3品當日限定下殺優惠。