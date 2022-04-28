快訊／兒童BNT買到了！陳時中證實今天下午完成簽約

▲指揮官陳時中說明，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今日於行政院院會報告指出，本週將簽訂BNT疫苗供應協議，預計採購220萬劑兒童疫苗與180萬劑成人疫苗。衛福部長陳時中今日傍晚證實，已經和輝瑞完成簽約，食品藥物管理署也已經開完專家會議，通過輝瑞／BNT疫苗用於5~11歲兒童的緊急使用授權（EUA）。

6至11歲學童接種莫德納疫苗最快5月2日起施打，但目前北市調查接種意願不到五成，外界仍盼有其他廠牌供選擇。指揮中心自2個多月前洽購輝瑞/BNT疫苗，進行四方會談，根據先前透露的消息，預計本週可以簽約。

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國內兒童新冠疫苗以莫德納最先審核通過，至於BNT疫苗，陳時中下午疫情記者會中表示，基本技術性資料都已經審查完畢，今天下午FDA開始就會審查（EUA）。

根據EUA審查結果，BNT可供5到11歲兒童接種，每劑0.2毫升（含10微克的mRNA），接種二劑， 基本至少間隔21天，不過，由於專家建議應該拉長間隔，將沿用莫德納疫苗的建議，兩劑間隔12周以上，同時也可以當做基礎加強劑來接種。

陳時中下午在疫情記者會進一步透露，新簽約的BNT5月中前成人與兒童劑型會先到貨一部分，也要求廠商先把相關批號送來台灣進行相關檢驗，以利到貨後能儘速啟用。