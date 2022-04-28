陸蘋鏈廠立訊Q1營收幾乎翻倍　淨利潤大增超過3成

▲立訊精密。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸蘋鏈廠立訊精密27日晚間公布第一季業績，營收為416億元人民幣，較去年同期增長97.91%；淨利潤18.03億元，年增33.63%。

立訊精密表示，國內外疫情不斷反覆，貨物通關速度受到影響、部分物料供應商出現停工現象、運輸的能力下降及成本上漲；上游材料短缺，全球晶圓嚴重緊缺。

立訊精密指出，公司通過組織與管理協同，持續提升內部組織能效，以及通過多元化及垂直一體化的綜合製造平台，抗風險能力持續提升。此外，隨著多元化布局的不斷落地，公司產品表現收穫主要客戶的高度認可，整體盈利穩步提升。

同時，立訊精密也公布了2021年年度業績，期內營業收入約1539.46億元，同比增加66.43%；歸屬於上市公司股東的凈利潤約70.71億元，同比減少2.14%；基本每股收益1.01元，同比減少1.94%。擬每10股派發現金紅利1.1元（含稅）、不送紅股、不轉增。

立訊精密解釋，2021年外部環境面臨多種挑戰，上游供應鏈出現停工和物流通道阻斷現象，全球「缺芯少料」、 大宗原材料價格和物流運輸成本單邊上揚，部分新產品量產落地與出貨時間出現不同程度遞延。

立訊精密提到，除大環境外，立訊精密的部分新產品／新業務在高速成長下的學習曲線及部分老產品的正常周期屬性也給公司財務指標帶來一定影響。

立訊精密說，報告期內，公司對外投資並控股立鎧精密科技（鹽城）有限公司（立鎧精密），因在手機精密顯示結構模組產品的前期開發和自動化優化資源投入較大，且該產品成本結構中的物料佔比較高，較大程度影響了立鎧精密的整體產品利潤率，對立訊精密合併報表利潤率造成了一定影響。

立訊精密還說，在經歷了產業／市場及消費者對智能聲學可穿戴產品的強勁需求後，2021年，公司智能聲學可穿戴產品出貨情況出現較大幅回調，對公司該業務同比營業收入、凈利潤均造成階段性影響，預計2022年此業務模塊的發展將逐漸整體趨穩，「在該業務中，公司將繼續發揮核心競爭力，履行核心客戶重要合作夥伴價值，穩健、高質量推進業務發展。」