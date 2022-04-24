蘋果評估刪除APP條件曝光　要求開發者注意更新時間

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／翻攝自Apple Inc.）

記者林淑慧／台北報導

為了讓客戶更輕鬆找到符合所需的APP應用程式，美國蘋果公司於官網上公告，目前正實施評估應用程序的持續流程，刪除不再按預期運行、不遵循當前審核指南或已過時的應用程序，以確保 App Store 上提供的應用程序能夠正常運行並且是最新的。

依據外媒《 The Verge》報導，蘋果公司已發給開發者相關信件，郵件主旨為「APP改善注意事項」，信中指出蘋果官方將評估 App Store 上所有類別的應用程序，以確保APP按預期運行、遵循當前的審查指南並且沒有過時。

依據蘋果官方規劃，系統會要求開發者在 30 天內提交更新，以將APP保留在 App Store 上。如果開發者無法在此時間範圍內進行更改，該APP將從 App Store 中刪除，直到提交更新並獲得批准。

不過，外媒《 The Verge》報導，蘋果官方此舉已引發部分開發者不滿，紛紛在推特等社群媒體上表達看法，認為蘋果官方的APP改善機制對獨立開發者而言，將架高獨立開發APP的門檻。

依據蘋果官方訊息，希望開發者們閱讀最新發布的App Store 審核指南，並確保其APP遵循這些指南。同時也對開發者們公告，如果不再更新APP應用，請考慮將其從 App Store 中刪除。