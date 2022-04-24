　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果評估刪除APP條件曝光　要求開發者注意更新時間

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／翻攝自Apple Inc.）

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／翻攝自Apple Inc.）

記者林淑慧／台北報導

為了讓客戶更輕鬆找到符合所需的APP應用程式，美國蘋果公司於官網上公告，目前正實施評估應用程序的持續流程，刪除不再按預期運行、不遵循當前審核指南或已過時的應用程序，以確保 App Store 上提供的應用程序能夠正常運行並且是最新的。

依據外媒《 The Verge》報導，蘋果公司已發給開發者相關信件，郵件主旨為「APP改善注意事項」，信中指出蘋果官方將評估 App Store 上所有類別的應用程序，以確保APP按預期運行、遵循當前的審查指南並且沒有過時。

依據蘋果官方規劃，系統會要求開發者在 30 天內提交更新，以將APP保留在 App Store 上。如果開發者無法在此時間範圍內進行更改，該APP將從 App Store 中刪除，直到提交更新並獲得批准。

不過，外媒《 The Verge》報導，蘋果官方此舉已引發部分開發者不滿，紛紛在推特等社群媒體上表達看法，認為蘋果官方的APP改善機制對獨立開發者而言，將架高獨立開發APP的門檻。

依據蘋果官方訊息，希望開發者們閱讀最新發布的App Store 審核指南，並確保其APP遵循這些指南。同時也對開發者們公告，如果不再更新APP應用，請考慮將其從 App Store 中刪除。

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
感冒、退燒藥別混著吃！　1動作恐害昏迷
北海道26人船難尋獲9人！　可能意外原因曝
台中單親媽車禍死亡！　子女處理後事赫見「大陸爸爸」
快篩劑降價確定！　5月實名制價格壓至100元
麥當勞一大早被排爆！　全都為了它
18歲女被狼叔性侵9年！　豹紋眼罩上銬SM
快訊／今確診傳飆破5000例！　陳時中14：00說明
極樂高雄確診狂飆！5家娛樂場所曝光　最毒是它
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果評估刪除APP條件曝光　要求開發者注意更新時間

iPhone首款可折疊手機「粉色系」曝光　分析師：最快2025年推出 

蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

Google證實「訊息」應用程式有Bug　會導致手機電力耗盡並發燙

蘋果承認Apple Watch 6出狀況！「畫面全黑」免費維修　資格查詢看這

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

淡水驚見「未來感爆改車」　老夫妻蝦趴後秒吞罰單！

廖老大替台灣勞工發聲！怒：薪資調高都移工得利

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

蘋果評估刪除APP條件曝光　要求開發者注意更新時間

iPhone首款可折疊手機「粉色系」曝光　分析師：最快2025年推出 

蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

Google證實「訊息」應用程式有Bug　會導致手機電力耗盡並發燙

蘋果承認Apple Watch 6出狀況！「畫面全黑」免費維修　資格查詢看這

顏清標宣示「不再參加選舉」　陳子瑜：早因喝花酒報公帳褫奪公權

北市明啟動「國高中線上教學」　國小跟進？柯文哲：再讓我想一下

日本犯防疫最致命錯誤！　終於承認病毒「會空氣傳播」

獨／火影迷因詩〈一袋米要扛幾樓〉拿臺北文學獎首獎　詩作公開

「百慕達短褲」一件帥過整個夏天　4個穿搭提案正式感、休閒風都適合

「民進黨第一軍師」邱義仁罕見出手　盼何孟樺把國際視野帶進議會

北海道26人船難尋獲9人！8人無意識1狀況不明　可能意外原因曝光

只打2劑「不能進健身房」他怒：還要花300請假！全場超酸1句反轟

疫情燒不停！花蓮加強傳統市場清消　暫未考慮人員分流

富邦王牌開季連3戰挨打　江少慶點出自身問題

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

3C家電熱門新聞

iPhone首款可折疊手機「粉色系」曝光　最快2025年推出 

蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

LINE訊息「211萬則未讀」點不完！網1招秒解

Android手機密碼將「徹底消失」　Google程式碼曝新功能

iPhone 14系列最新渲染圖出爐　新機外殼更「圓潤」

Google證實「訊息」應用程式有Bug　會導致手機電力耗盡並發燙

快篩需求增加！LINE公布「一鍵查找」公費試劑地點密技

蘋果評估刪除APP條件曝光　要求開發者注意更新時間

iPhone 13超受歡迎！調查：佔總體iPhone銷售38%

郭明錤：iPhone 16搭載螢幕下Face ID

iPhone 11系列將退場　外媒：iPhone 14發布後停產

499有找！想辦平價4G吃到飽　還有這四大方案可以選擇

蘋果承認Apple Watch 6出狀況！「畫面全黑」免費維修　資格查詢看這

5G手機網速大調查！iPhone 13僅排第三　這家手機攻佔前2名

更多熱門

相關新聞

iPhone首款可折疊手機「粉色系」曝光　最快2025年推出 

iPhone首款可折疊手機「粉色系」曝光　最快2025年推出 

天風國際證券分析師郭明錤近日於推特表示，蘋果公司（Apple）最快將於2025年推出首款可折疊產品，近期各國外媒不斷有折疊手機的外觀設計圖曝光， 最新外流的「花瓣粉」的顏色吸引女孩們的目光；法人指出，蘋果有望採取輕量型設計，讓手機更為輕薄好攜帶。

下一個iPhone零件毛利將下滑？　郭明錤：音圈馬達供應商大增、競爭日趨激烈

下一個iPhone零件毛利將下滑？　郭明錤：音圈馬達供應商大增、競爭日趨激烈

蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

蘋果承認Apple Watch 6出狀況！「畫面全黑」免費維修　資格查詢看這

蘋果承認Apple Watch 6出狀況！「畫面全黑」免費維修　資格查詢看這

加速逃離中國！ 　郭明錤：蘋果另尋新品開發據點

加速逃離中國！ 　郭明錤：蘋果另尋新品開發據點

關鍵字：

蘋果iPhoneAPP

讀者迴響

熱門新聞

《戲說台灣》班底男星突驚傳病逝！友悲慟證實

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

快訊／王少偉也確診！

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

頂尖對決！比爾蓋茲「做空特斯拉5億美元」馬斯克證實了

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面