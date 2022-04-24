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iPhone首款可折疊手機「粉色系」曝光　分析師：最快2025年推出 

▲外傳蘋果公司有望推出首款可折疊手機。（圖／翻攝自 MJ Gadget Philippines臉書）

▲外傳蘋果公司有望推出首款可折疊手機。（圖／翻攝自 MJ Gadget Philippines臉書）

記者林淑慧／台北報導

天風國際證券分析師郭明錤近日於推特表示，蘋果公司（Apple）最快將於2025年推出首款可折疊產品，近期各國外媒不斷有折疊手機的外觀設計圖曝光， 最新外流的「花瓣粉」的顏色吸引女孩們的目光；法人指出，蘋果有望採取輕量型設計，讓手機更為輕薄好攜帶。

依據手機通路 MJ Gadget Philippines的臉書粉絲專頁，iPhone折疊手機在先前流出的香檳金色系後，還推出了花瓣粉的夢幻色系，像是鎖定少女客群而開發，讓蘋果手機從科技感轉向時尚感。

郭明錤指出，蘋果目前正在測試可折疊OLED螢幕，尺寸約為9吋左右，並預估蘋果對摺疊產品的開發將依據螢幕大小，循著中型、大型、小型等順序來開發，不過蘋果目前仍在測試中，可能並非最終產品的規格。

依據AppleInsider網站報導，郭明錤先前指出，即將推出的iPhone 14所使用的晶片可能會不同，高階版的iPhone 14 Pro機型將採用最新A16晶片，至於其他非Pro機型，則將使用現有搭載在iPhone 13的A15仿生晶片。

另外，郭明錤指出，iPhone 14所有新機都將內建6 GB隨機存取記憶體（RAM），Pro機型將使用LPDDR 5記憶體，非Pro機型將使用LPDDR 4X記憶體。LPDDR 5的數據處理速率通常高於LPDDR 4X，而且耗電減少三成。

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