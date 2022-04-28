快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例居次

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增1萬1353例本土個案，再創歷史新高，其中新北增加4552例最多，台北病例數也飆破2000例，來到2424例，桃園則有1481例。其餘病例數超過300例的還有4縣市，分別為台中621例、基隆504例、高雄340例、花蓮303例。

指揮中心表示，今日新增之11,353例本土病例，為5,394例男性、5,957例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年3月26日至4月27日，其中包含5,953例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(4,552例)，臺北市(2,424例)，桃園市(1,481例)，臺中市(621例)，基隆市(504例)，高雄市(340例)，花蓮縣(303例)，臺南市(193例)，宜蘭縣(171例)，新竹縣(115例)，新竹市(113例)，彰化縣(103例)，屏東縣(94例)，臺東縣(87例)，雲林縣(83例)，苗栗縣(63例)，南投縣(42例)，嘉義縣(26例)，嘉義市(24例)，連江縣(6例)，澎湖縣及金門縣(各4例)。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布4/28確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）