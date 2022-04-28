女大生打工第1天「上廁所」突消失！主管急找人…結局傻了：嫌太小

▲女大生竟嫌椅子太小秒離職。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

離職的理由千奇百怪，但不想幹了，最好還是要告知公司。一名網友表示，日前聘用了一名女大生當工讀生，沒想到上完廁所人就消失了，結果一問才知因為「椅子太小」，所以不做了，讓他非常傻眼。

原PO在《爆料公社》表示，新來的大學工讀生妹妹是第一天上班，上班沒幾個小時就說要去上廁所，結果上一上人就消失了，大家很緊張，趕緊傳訊息問女大生去哪裡了，以為發生事情，沒想到真相讓大家很傻眼。女大生回訊，「我覺得坐的椅子太小了，所以我不做了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈詢問大家，「你/妳本身遇過或聽身邊朋友說過，最瞎的離職理由是什麼？」貼文一出引起討論，網友紛紛留言「所以是她屁股太大嗎」、「老闆娘喜歡上我了」、「天氣太冷不想騎車」、「嫌冷氣太冷，做一天就消失」、「在醫院上班的同事，說他卡到陰」、「說睫毛骨折，超扯」、「說店裡有鬼」。

不過也有人認為，椅子太小本來就無法，骨盆比較重要。對此原PO無奈回應，公司給的椅子是有把手、椅背，頭部也能靠著的那種，一張要4800元，品質應該不會到太差。

延伸閱讀

▸ 鳳梨狂轟連千毅「社會不是你在喬的啦」 正妹再爆3000元案外案：沒女生要上了

▸ 快篩實名制今起開賣 6大QA一次看

▸ 百萬確診海嘯3／網傳「醫師建議2救急藥物」 藥師轟：孩子出事請找他負責！