6新生兒染疫！嬰幼兒確診易有哮吼症　醫師教5招預防

▲嬰幼兒感染Omicron容易有哮吼症狀。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

本土疫情持升溫，基隆市婦產科22日有6名新生兒確診，搞得家長人心惶惶，兒科急診醫師吳昌騰在臉書上分享5點要怎麼保護嬰幼兒，因為嬰幼兒感染Omicron，患哮吼風險較高。

吳昌騰25日在臉書發文，嬰幼兒感染Omicron患哮吼風險較高，因為「他們的氣道較小且相對易塌陷。一旦病情變化，容易發生呼吸道阻塞」，1歲以下嬰幼兒的免疫系統和其他年齡較大的兒童比相對不成熟，容易罹患重症。

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▲醫師吳昌騰教爸媽預防嬰幼兒確診。（圖／CTWANT提供）

吳昌騰提醒新手爸媽如何避免家中嬰幼兒受到Omicron感染，以下有5點：

1.嬰幼兒的照顧者，應該要完全接種3劑疫苗。

2.在照顧嬰幼兒時，建議佩戴口罩，並且要經常洗手。

3.如果父母親或照顧者出現咳嗽、喉嚨痛、身體酸痛、發燒和疲倦等症狀，必須與嬰幼兒保持安全距離。

4.疫情期間，請不要帶嬰幼兒去人多的地方或任何社交聚會。

5.當嬰幼兒出現發燒、咳嗽和嘔吐的任何症狀，照顧者都不應忽視，請不要自行服藥，必須帶嬰幼兒就醫。

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