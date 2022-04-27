今變天！2地區午後雨加大　下波全台轉涼防「3天大量降雨」

▲今午後仍要防雷陣雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（27日）下半天起，花蓮、台東有局部較大雨勢發生機率。氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周日至下周二梅雨季第一道鋒面（但還不是典型梅雨滯留鋒）及東北風南下，熱帶擾動（或颱風）的水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有雨，明顯轉涼，需持續觀察鋒面與熱帶擾動交互作用可能帶來的大量降雨。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象局）



[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北風稍增強，台灣附近風向由偏南風轉為弱的偏北風，新竹以北及宜蘭雲量增多，白天高溫略降至28、29度左右，花東苗栗高溫30、31度，至於中南部白天高溫仍可達到32至35度；北部有局部短暫陣雨，東半部較不穩定，有局短暫陣雨或雷雨，下半天起花東有局部較大雨勢發生機率。

林定宜說，周四清晨仍比較涼，白天到周五東北風稍減弱，水氣較少；周五晚上到周六東北風又稍增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他山區午後有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜提醒，周日東北風增強，影響到下周二，北部、東北部溫度下降較大，北部、東半部有局部短暫陣雨，南部和各山區午後有局部短暫陣雨；其中下周一、下周二南方雲系可能北移，台灣附近水氣較多，南部也可能有短暫陣雨。

溫度方面，林定宜表示，周六之後較涼，北部周日、下周一高溫21、22度，和這幾天比下降超過10度，而低溫預估20度，至於中南部影響較小。

外界關心近期是否可能有颱風生成，林定宜分析，因各家模式存在分歧度，模式做出來3、4天後的熱帶系統結果不準，因此屆時靠近台灣程度和發展強度，都還要再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬至下周三止的機率分布（下圖左）顯示，擾動有向東北的趨勢，但其機率分布的範圍寬廣，反映其不確定性；比較周一20時模擬至下周三止的機率分布（下圖右），機率空間分布雖類似，但機率值明顯調低。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周日至下周二梅雨季第一道鋒面（但還不是典型梅雨滯留鋒）及東北風南下，熱帶擾動（或颱風）的水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有雨，明顯轉涼，需持續觀察鋒面與熱帶擾動交互作用可能帶來的大量降雨。

吳德榮說，最新各國（歐、美、加⋯）模式持續模擬期末，在南海有擾動發展，並皆呈現迴轉的路徑，不同模式模擬的位置、強度及迴轉角度，皆存有顯著差異，反映其不確定性很大。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬至下周三止的機率分布顯示，擾動有向東北的趨勢，但其機率分布的範圍寬廣，反映其不確定性；比較周一20時模擬至下周三止的機率分布，機率空間分布雖類似，但機率值明顯調低，故擾動是否影響台灣？若有影響、程度又如何？都還需要持續觀察。