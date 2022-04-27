竹縣+110！13鄉鎮11傳確診個案　竹北38人染疫最嚴重

▲新竹縣27日新增確診110例，11鄉鎮市淪陷，其中以竹北市38例最為嚴重。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣27日新增110例新冠肺炎本土確診案例，分別為51位男性和59位女性，年齡分布為2-88歲，12歲以下有15人、65歲以上11人，仍以青壯年為多數。110例皆為輕症或無症狀，其中47例為無症狀者，佔4成多。新竹縣居家照護人數累計275人，因中央3+4政策上路，居家隔離中人數大幅下降為388人。

新竹縣政府指出，今日確診110例的地區分布為竹北市38例、竹東鎮25例、湖口鄉7例、新豐鄉3例、新埔鎮16例、關西鎮9例、芎林鄉6例、寶山鄉1例、北埔鄉1例、尖石鄉3例、五峰鄉1例，均陸續安排就醫住院、集中檢疫場所治療與申請居家照護方案。

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縣長楊文科呼籲，由於疫情升溫，本土確診人數不斷攀升，確診足跡數量眾多，繼續公布已經沒有意義，請縣民們只要出入公共場所時，務必配合防疫措施，做好戴口罩等個人防護。雖已不會公布足跡，但各鄉鎮市仍可在轄內人口聚集較多的公共場所，例如市場、車站等地，安排定期的消毒作業，盡量讓社區風險降低。

另外，新竹縣社區篩檢站資訊如下：4／27週三1800-2100於大安醫院、北榮新竹分院急診室外。4／28週四1800-2100於大安醫院、北榮新竹分院急診室外。

▲縣府也提供社區篩檢站資訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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