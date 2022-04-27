竹市+82！今年累計502人確診　23校持續停課或停班中

▲竹市27日新增82例確診，年初至今共累積502例，23校停課中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市27日新增82名確診個案，2022年以來已累積502名確診個案，0例重症，100%皆為輕症或無症狀個案，另有居家隔離1,860人，康復出院93人。此外，竹市目前有23校因確診持續停課或停班中。

新竹市政府表示，國軍社區篩檢站昨（26）日共計篩檢656人，目前已檢測出13人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。衛生局也呼籲，請大家務必配合防疫規範，落實自我防疫，佩戴口罩、勤洗手和保持社交距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，竹市目前「確診者居家照護」，截至今（27）日中午已收案共208人；民眾若屬確診者、居家隔離者，可加入「新竹市居家照護關懷line@」(https://line.me/ti/p/@home_care_hc) ，可協助每日健康狀況追蹤、緊急救護需求、通訊診療、送餐，都可以單一窗口統一處理。

市府強調，自昨（26）日起居家隔離天數縮短為3+4天，其中自主防疫之4天，教職員工生應以「不到校」為原則。疫情變化快速，防疫規範也會隨疫情即時調整，市府再次呼籲，民眾應確實遵守防疫規範，才能在生活跟防疫中取得平衡，讓疫情早日過去。

►頭份交流道小貨車翻覆 駕駛硫酸淋身臉、手灼傷...急送醫